Хворий на коронавірус росіянин декілька днів пролежав у загальній палаті інфекційки: деталі

Перший росіянин, у якого 2 березня підтвердили коронавірус COVID-19, ще 27 лютого звернувся до Московської інфекційної лікарні, запідозривши неладне. Він відчував недомагання, а оскільки тільки-но повернувся з Італії, вирішив відразу здати аналізи.

Йдеться про співробітника Російського футбольного союзу і гравця московського аматорського клубу "Мегамужики" Давида Берова. Ситуацію з російським "лікуванням" чоловіка описує телеграм-канал Baza.

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Хлопець всередині лютого відправився в Італію – кататися на лижах у гори. Повернувся 23 лютого і відразу відчув, що захворів. 27 лютого самотужки звернувся у лікарню і здав аналізи. Його відразу госпіталізували, але в загальну палату,

– мовиться у повідомленні.

Через деякий час медики підтвердили чоловіку, що в нього коронавірус, потім знову заперечили свої слова. Врешті фінальні і остаточні результати надійшли 2 березня. Вони підтвердили діагноз: у Берова таки коронавірус.

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Після цього у Росії ретельно намагалися приховати те, що хворий на коронавірус перебував у загальній палаті. Лише 2 березня її розселили.

Давид перебував у загальній палаті добу або дві. Ми разом ходили здавати аналізи, він контактував з багатьма з нас. Зараз його кудись перевели. Його палату всю розселили, хлопців забрали,

– розповіла пацієнтка лікарні Христина Ткач.

Дівчина повідомила "Газеті. Ru", що попри небезпечний діагноз Берова медики у московській лікарні продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки. Вони не носять масок. Після підтвердження коронавірусу просто почали мити частіше підлогу.

Персонал маски одягав через раз. Ми їх запитували, чому вони не користуються масками. Нам відповідали: ми не віримо в цей коронавірус, всі ми під Богом ходимо. Жінка приходила до нас прибиратися, вона теж відмовлялася носити маску. Вона говорила, що нічого не боїться,

– додала Христина Ткач.

Тим часом станом на вечір 2 березня відомо про 24 госпіталізованих і 83 осіб, поміщених на карантин після контактів з Беровим, у якого підтвердили коронавірус.

Такі цифри назвав мер Москви Сергій Собянін.



Коронавірус COVID-19 у цифрах/ інфографіка 24 каналу