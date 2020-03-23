Хворий на коронавірус в Україні розповів, як його лікують

Вадим Какошкін, який повернувся з відпочинку у Австрії, став першим житомирянином, у якого підтвердили коронавірус. В ексклюзивному коментарі 24 каналу він розповів про повернення в Україну та лікування в одній з місцевих клінік.

Чоловік запевнив, що 14 березня разом з другом та його сином повернувся з гірськолижного курорту Санкт Антон, що в Австрії. Вони прилетіли в Україну рейсом Меммінген – Київ. У літаку було дуже багато людей, всі хотіли якнайшвидше повернутися додому.

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Зверніть увагу! Поліція Житомирщини повідомила, що чоловік збрехав про мандрівку, заявивши про те, що їздив за кордон з двома людьми. І змовчав про те, що їздив з групою у понад 30 людей. Правоохоронці проводять розслідування та перевіряють інформацію.

Какошкін підкреслив: ще в Австрії, читаючи інтернет та розуміючи, як розвивається ситуація, вирішив самоізолюватися після приїзду в Україну. Хоча навколо про ще ніхто не говорив. "Ми каталися 6 днів, була хороша погода. Ми їздили на екскурсії, люди відпочивали, тішилися життю", – додав він. Й пояснив, що вже в аеропорту Меммінгена натомість дещо відчувалася напруга.

За словами чоловіка, до Києва він добирався машиною свого друга. "У мене є заміський будинок, де рідні заздалегідь підготували для мене продукти та ліки. В ніч з 14 на 15 березня друг підвіз мене до моєї машини і я поїхав на самоізоляцію", – розповів Какошкін.

Всі ці дні я перебував у будинку або поруч, працював в саду. Зранку 18 березня мене почало морозити. Поміряв температуру – 38,2. Я постійно моніторю сайт ВООЗ, тому знав, що вже варто починати бити на сполох,

– зазначив чоловік.

Житомирянин запевнив, що одразу звернувся до лікарів. Його терміново госпіталізували та запропонували зробити тест на коронавірус. Результати підтвердили захворювання, тож його ізолювали в окремій палаті міської лікарні №1. Там він і досі проходить лікування.

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Какошкін розповів, що у перший день в лікарні йому зробили експрес-тест на коронавірус, він був негативним. Проте йому зразу наголосили, що це ще нічого не означає. А також сказали, що його вартість – 500 гривень, а крім цього потрібно внести 250 гривень благодійного внеску.

Я до цього прочитав, що тести мають бути безкоштовними, їх купляли за бюджетні гроші. Тож відмовився платити. Але дав санітарці гроші, аби купили мені воду та ліки – мені їх виписали на 398 гривень,

– прокоментував він.

"Якщо у когось з'являються симптоми коронавірусу, пийте багато води. Не допускайте сухості в ротовій порожнині. Так от, в моїй палаті питної води взагалі не було. Я просив принести хоча б стакан, коли робили тест та аналіз. Та мені відповіли, що цим не забезпечують", – додав Какошкін.

Житомирянин також розповів, як його зараз лікують: "Принесли амброксол, засіб від кашлю. Хоча задушливого кашлю в мене немає. Я випив тільки одну таблетку поки. Мені з дому передали льодяники від горла, мені з ними чомусь легше".

"Щодо медицини – останні кілька днів я перебуваю в абсолютному вакуумі. Зі мною ніхто не спілкується, нічого мені не повідомляють. Думаю, що найближчим часом мені мають зробити повторні тести", – припустив чоловік.

Й пояснив: якщо перший тест буде негативним, через добу мають зробити ще один. Якщо і той виявиться негативним, можливо, його відпустять додому. Проте Какошкін давно вирішив, що навіть після виписки із лікарні продовжить самоізоляцію ще на два тижні.

"Поїду туди ж, за місто, і буду 14 днів сидіти безвилазно в будинку. Хоча дуже скучив за своєю сім'єю, коханою дружиною, трьома дітьми та мамою. Але я це все витримаю", – підсумував житомирянин.

Що кажуть у мерії

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що сьогодні будуть готові результати тестів 2 людей з підозрою на коронавірус. Натомість, він зазначив, що у нього немає інформації щодо вимагання грошей у лікарнях. За словами мера, лікарні міста та приймальні відділення частково забезпечені медикаментами і для всіх пацієнтів ліки повинні бути безкоштовними.

Детальніше дивіться у відео 24 каналу включення з мером Житомира:

Поширення коронавірусу в Україні: що відомо

Напередодні в Україні зафіксували ще 26 випадків захворювання на Covid-19. Таким чином станом на ранок 23 березня загальна кількість випадків збільшилась до 73. 22 людини перебувають у важкому стані.

22 людини перебувають у важкому стані. З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Попередньо, він триватиме до 3 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Попередньо, він триватиме до 3 квітня. З 16 березня 2020 року закриті свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонене залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення. Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.

Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту. На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу