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Хворий на коронавірус в Україні розповів, як його лікують

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Вадим Какошкін, який повернувся з відпочинку у Австрії, став першим житомирянином, у якого підтвердили коронавірус. В ексклюзивному коментарі 24 каналу він розповів про повернення в Україну та лікування в одній з місцевих клінік.

Чоловік запевнив, що 14 березня разом з другом та його сином повернувся з гірськолижного курорту Санкт Антон, що в Австрії. Вони прилетіли в Україну рейсом Меммінген – Київ. У літаку було дуже багато людей, всі хотіли якнайшвидше повернутися додому.

Варте уваги Працює у турфірмі та возив за кордон групу людей: деталі про хворого на коронавірус з Житомира

Зверніть увагу! Поліція Житомирщини повідомила, що чоловік збрехав про мандрівку, заявивши про те, що їздив за кордон з двома людьми. І змовчав про те, що їздив з групою у понад 30 людей. Правоохоронці проводять розслідування та перевіряють інформацію.

Какошкін підкреслив: ще в Австрії, читаючи інтернет та розуміючи, як розвивається ситуація, вирішив самоізолюватися після приїзду в Україну. Хоча навколо про ще ніхто не говорив. "Ми каталися 6 днів, була хороша погода. Ми їздили на екскурсії, люди відпочивали, тішилися життю", – додав він. Й пояснив, що вже в аеропорту Меммінгена натомість дещо відчувалася напруга.

За словами чоловіка, до Києва він добирався машиною свого друга. "У мене є заміський будинок, де рідні заздалегідь підготували для мене продукти та ліки. В ніч з 14 на 15 березня друг підвіз мене до моєї машини і я поїхав на самоізоляцію", – розповів Какошкін.

Всі ці дні я перебував у будинку або поруч, працював в саду. Зранку 18 березня мене почало морозити. Поміряв температуру – 38,2. Я постійно моніторю сайт ВООЗ, тому знав, що вже варто починати бити на сполох,
– зазначив чоловік.

Житомирянин запевнив, що одразу звернувся до лікарів. Його терміново госпіталізували та запропонували зробити тест на коронавірус. Результати підтвердили захворювання, тож його ізолювали в окремій палаті міської лікарні №1. Там він і досі проходить лікування.

Перший заражений коронавірусом житомирянин показав свій інфекційний бокс та умови в ньому: відео

Какошкін розповів, що у перший день в лікарні йому зробили експрес-тест на коронавірус, він був негативним. Проте йому зразу наголосили, що це ще нічого не означає. А також сказали, що його вартість – 500 гривень, а крім цього потрібно внести 250 гривень благодійного внеску. 

Я до цього прочитав, що тести мають бути безкоштовними, їх купляли за бюджетні гроші. Тож відмовився платити. Але дав санітарці гроші, аби купили мені воду та ліки – мені їх виписали на 398 гривень,
– прокоментував він.

"Якщо у когось з'являються симптоми коронавірусу, пийте багато води. Не допускайте сухості в ротовій порожнині. Так от, в моїй палаті питної води взагалі не було. Я просив принести хоча б стакан, коли робили тест та аналіз. Та мені відповіли, що цим не забезпечують", – додав Какошкін.

Житомирянин також розповів, як його зараз лікують: "Принесли амброксол, засіб від кашлю. Хоча задушливого кашлю в мене немає. Я випив тільки одну таблетку поки. Мені з дому передали льодяники від горла, мені з ними чомусь легше".

"Щодо медицини – останні кілька днів я перебуваю в абсолютному вакуумі. Зі мною ніхто не спілкується, нічого мені не повідомляють. Думаю, що найближчим часом мені мають зробити повторні тести", – припустив чоловік.

Й пояснив: якщо перший тест буде негативним, через добу мають зробити ще один. Якщо і той виявиться негативним, можливо, його відпустять додому. Проте Какошкін давно вирішив, що навіть після виписки із лікарні продовжить самоізоляцію ще на два тижні.

"Поїду туди ж, за місто, і буду 14 днів сидіти безвилазно в будинку. Хоча дуже скучив за своєю сім'єю, коханою дружиною, трьома дітьми та мамою. Але я це все витримаю", – підсумував житомирянин.

Що кажуть у мерії

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що сьогодні будуть готові результати тестів 2 людей з підозрою на коронавірус. Натомість, він зазначив, що у нього немає інформації щодо вимагання грошей у лікарнях. За словами мера, лікарні міста та приймальні відділення частково забезпечені медикаментами і для всіх пацієнтів ліки повинні бути безкоштовними.

Детальніше дивіться у відео 24 каналу включення з мером Житомира:

Поширення коронавірусу в Україні: що відомо

  • Напередодні в Україні зафіксували ще 26 випадків захворювання на Covid-19. Таким чином станом на ранок 23 березня загальна кількість випадків збільшилась до 73. 22 людини перебувають у важкому стані.
  • З 12 березня 2020 року в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Попередньо, він триватиме до 3 квітня.
  • З 16 березня 2020 року закриті свої кордони для іноземців, а з 18 березня заборонене залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення. Деяких містах встановлюють обмеження на рух громадського транспорту.
  • На час карантину не працюють усі навчальні, культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе, кінотеатри тощо. Винятки – аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки.

 Коронавірус захист
Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ірина Буртик
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Лікування Здоров'я Новини України Новини Житомира
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