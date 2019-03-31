Хворий на сказ пес покусав вісьмох людей у Миколаєві

Пес, хворий на сказ, покусав вісьмох людей у Миколаєві і помер. Він був безпритульний і контактував з іншими бездомними собаками. Відтак, ветеринари обстежують цю частину міста і виловлюють тварин, щоб не допустити поширення сказу. Постраждалих – обстежують медики.

Пес покусав щонайменше вісьмох людей. Усіх зараз вакцинують.

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Каріна – одна із постраждалих. За її словами, собака напав зненацька.

"Вона не кидалася, не лаяла, просто підбігла схопила мене за куртку, ну і зачепила. Ми пішли вперед. До мене пес покусав мужчину і молоду дівчину", – розповіла постраждала Каріна.

Люди поступали зі скаргами на поверхневі пошкодження, це були не глибокі рани. Лише дві особи мали глибокі укуси більше ніж півтора сантиметра. В декого були лише побряпини, але для сказу це достатньо,

– зазначив головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов.

Безпритульну тварину одразу зловили, проте того ж дня вона померла. Аналізи підтвердили, що собака був хворий на сказ. Пес нападав і на інших безпитульних тварин. Тож, ветеринари змушені виловлювати їх та присипляти, аби уникнути поширення сказу.

Зараз у нас вживають заходів. Ветеринари проводять по місту і на місцях, де собака кусав жертв, обхід території і термінове щеплення домашніх тварин. Наші хлопці зараз відловлюють можливих тварин, які були в контакті зі скаженим собакою,

– прокоментував директор комунального підприємства "Центр захисту тварин" Олександр Голобродський.