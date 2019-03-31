Хворий на сказ пес покусав вісьмох людей у Миколаєві

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Пес, хворий на сказ, покусав вісьмох людей у Миколаєві і помер. Він був безпритульний і контактував з іншими бездомними собаками. Відтак, ветеринари обстежують цю частину міста і виловлюють тварин, щоб не допустити поширення сказу. Постраждалих – обстежують медики.

Пес покусав щонайменше вісьмох людей. Усіх зараз вакцинують.

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Каріна – одна із постраждалих. За її словами, собака напав зненацька.

"Вона не кидалася, не лаяла, просто підбігла схопила мене за куртку, ну і зачепила. Ми пішли вперед. До мене пес покусав мужчину і молоду дівчину", – розповіла постраждала Каріна.

Люди поступали зі скаргами на поверхневі пошкодження, це були не глибокі рани. Лише дві особи мали глибокі укуси більше ніж півтора сантиметра. В декого були лише побряпини, але для сказу це достатньо,
– зазначив головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов.

Безпритульну тварину одразу зловили, проте того ж дня вона померла. Аналізи підтвердили, що собака був хворий на сказ. Пес нападав і на інших безпитульних тварин. Тож, ветеринари змушені виловлювати їх та присипляти, аби уникнути поширення сказу.

Зараз у нас вживають заходів. Ветеринари проводять по місту і на місцях, де собака кусав жертв, обхід території і термінове щеплення домашніх тварин. Наші хлопці зараз відловлюють можливих тварин, які були в контакті зі скаженим собакою,
– прокоментував директор комунального підприємства "Центр захисту тварин" Олександр Голобродський.

 
Що таке сказ і як лікуватися
Сказ передається через укус, подряпину та навіть слину. 

Не варто затягувати зі зверненням до лікаря, навіть якщо у вас звичайна царапина чи садна. Лікарі наголошують: якщо вкусили собака, кішка або ж дика тварина – зокрема, лисиця, вовк, кажан – треба одразу ж звернутися до лікаря та пройти вакцинацію.  Сироватку вводять у будь-якому випадку. Адже інкубаційний період сказу в людини може тривати до року.
 
Сказ – інфекційне захворювання, яке характеризується важким ураженням центральної нервової системи й дуже часто закінчується смертю хворого.

Перші ознаки сказу після укусу:
• неприємні відчуття в ділянці укусу (подряпини);
• у деяких випадках спостерігається нагноєння й почервоніння шкіри;

Хворий може скаржитися на такі симптоми під час початкової стадії:
• зниження апетиту і схуднення;
• порушення сну та нічні кошмари;
• розвиток апатії;
• субфебрильну температуру (температуру, яка підвищується протягом довгого часу від 37 до 38 градусів)
• якщо укус був в обличчя, хворого переслідують галюцинації, поступово наростає пульс, підвищується артеріальний тиск і виникає відчуття занепокоєння.
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Теги: Новини України Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Новини Миколаєва Світ тварин
Джерело: 24 канал
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