Хвороба Альцгеймера частіше вражає жінок, – вчені
Науковці з'ясували, що жіночий мозок швидше накопичує в собі уривки "білкового сміття", через що прискорюється розвиток хвороби Альцгеймера.
Вчені з Гарвардського університету (США) виявили, що тау-білок є своєрідним живильним середовищем для хвороби Альцгеймера, пише журнал JAMA Neurology.
Читайте також: Причиною хвороби Альцгеймера може бути запалення ясен
В експерименті взяли участь 30 людей. Дослідники підрахували кількість молекул "білкового сміття" в мозку добровольців. Відмінностей у здорових чоловіків і жінок не виявилося, але у хворих спостерігалася зовсім інша ситуація.
Хвороба Альцгеймера виникає через накопичення в нервових клітинах різного "білкового сміття" (тау-білки та білки бета-амілоїду), яке поступово вбиває нейрони в різних частинах мозку. Їх смерть веде до втрати пам'яті і старечого недоумства.
У середньому нервові клітини жінок з хворобою Альцгеймера містили на 6-10% більше тау-білка, ніж у чоловіків. У найважчих випадках різниця досягала 40-70%.
Хвороба Альцгеймера частіше вражає жінок
Вчені поки що не розуміють, що змушує клітини мозку накопичувати в собі тау-білок, тому створити ефективні препарати від хвороби Альцгеймера наразі неможливо.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.