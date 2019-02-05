Хвороба Альцгеймера частіше вражає жінок, – вчені

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Хвороба Альцгеймера частіше вражає жінок
Хвороба Альцгеймера частіше вражає жінок / cbsnews.com

Науковці з'ясували, що жіночий мозок швидше накопичує в собі уривки "білкового сміття", через що прискорюється розвиток хвороби Альцгеймера.

Вчені з Гарвардського університету (США) виявили, що тау-білок є своєрідним живильним середовищем для хвороби Альцгеймера, пише журнал JAMA Neurology.

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В експерименті взяли участь 30 людей. Дослідники підрахували кількість молекул "білкового сміття" в мозку добровольців. Відмінностей у здорових чоловіків і жінок не виявилося, але у хворих спостерігалася зовсім інша ситуація.

 
Хвороба Альцгеймера – причини виникнення
Це захворювання, яке виникає у людей у похилому віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.

Хвороба Альцгеймера виникає через накопичення в нервових клітинах різного "білкового сміття" (тау-білки та білки бета-амілоїду), яке поступово вбиває нейрони в різних частинах мозку. Їх смерть веде до втрати пам'яті і старечого недоумства.

У середньому нервові клітини жінок з хворобою Альцгеймера містили на 6-10% більше тау-білка, ніж у чоловіків. У найважчих випадках різниця досягала 40-70%.

Хвороба Альцгеймера частіше вражає жінок
Хвороба Альцгеймера частіше вражає жінок

Вчені поки що не розуміють, що змушує клітини мозку накопичувати в собі тау-білок, тому створити ефективні препарати від хвороби Альцгеймера наразі неможливо.

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Теги: Здоров'я Лікування хвороба Альцгеймера
Джерело: 24 Канал
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