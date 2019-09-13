Хвороба Легіонерів: причини, симптоми та профілактика

Хвороба Легіонерів – це бактеріальне захворювання, яке викликає бактерія Legionella, розмножується в умовах підвищеної вологості, порушення температурного режиму і неефективної вентиляції.

Хворобу вперше виявили в 1976 році у США. На конференції Американського легіону в Філадельфії захворіли відразу багато учасників. Загальним було те, що всі вони були присутні на цій конференції. Вчені почали шукати причину такого масового захворювання на важку форму пневмонії.

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І коли лікарі знайшли хвороботворну бактерію, що уразила легіонерів – учасників конференції, назвали її Legionella. Бактерії живуть в невеликій кількості озерах, річках, дамбах, квіткових вазах, кондиціонерах, системах вентиляції метро, ​​старих водопровідних трубах, місткостях для зберігання води, сміттєвих контейнерах і різних інших місцях, де брудна вода, брудне повітря або просто бруд в поєднанні з теплом і деякою вологістю можуть служити живильним середовищем для бактерій.



Хвороба Легіонерів може передаватись через душ

Хто в групі ризику

Легіонельозом ризикують захворіти люди похилого віку і люди з ослабленою імунною системою, курці, люди з захворюваннями дихальних шляхів, нирок, хворі на діабет.

Ризикують всі, хто надовго їде з дому і його кондиціонери в будинку не працюють, вода з кранів не тече протягом декількох місяців і т.п., тобто, будинок не функціонує, а в трубопровідної та вентиляційна системи створюються комфортні умови для розвитку бактерій.

Як передається хвороба Легіонерів

Бактерії легіонельозу передаються повітряно-крапельним шляхом від вдихання інфікованих крапель води. Хворобою легіонерів часто страждають прихильники кондиціонерів – дрібні водяні пари від кондиціонера, які людина вдихає на відстані ближче 5 метрів від зараженого приладу, можуть спровокувати розвиток хвороби.

Хвороба може передаватися від людини до людини. Спалахи хвороби, в основному, відбуваються влітку і на початку осені.



Кондиціонери поширюють легіонелу

Симптоми хвороби Легіонера

Захворювання нагадує за симптоматикою грип. Сильна інтоксикація, лихоманка, сухий болючий кашель. До якого приєднуються симптоми пневмонії, розлади з боку травної та нервової систем.

Лікування хвороби Легіонерів

Особливих проблем з лікуванням хвороби легіонерів не виникає, легіонела достатньо чутлива до деяких антибіотиків. Найголовніша проблема – своєчасно почати лікування, доки бактерія не нанесла широких уражень легеням та всьому організму. Тому, дуже важливо розпізнати легіонелу як збудника пневмонії, а у цьому може допомогти своєчасна лабораторна діагностика.

Профілактика хвороби Легіонера

Щоб побутові прилади та водопровідна система не заражалися бактеріями й не інфікувала вас, необхідно підтримувати її в робочому стані, регулярно проводити дезінфекцію, своєчасно міняти фільтри, вчасно викидати квіти з вази і т.п. Безпеку для будинку забезпечить гаряча вода в кранах з температурою від 60 градусів С і вище і холодна – нижче 25 градусів С.

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