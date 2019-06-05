Хвороба Паркінсона: чому виникає та як діагностувати

Хвороба Паркінсона буває у 1% людей старших 60-річного віку, але публічно про неї говорять мало.

Хвороба Паркінсона – це захворювання, при якому у мозку не вистачає дофаміну через поступову смерть певних нейронів, пише Meduza.

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Чому виникає хвороба Паркінсона?

Спадковість відіграє важливу роль, у 10-15% людей з хворобою Паркінсона є близький родич з таким захворюванням. Також є деякі можливі фактори ризику із зовнішнього середовища.

Найбільше даних про те, що хвороба Паркінсона частіше зустрічається у людей, які вживають велику кількість молочних продуктів, і у людей, які піддавалися впливу пестицидів (мова не про погано помиті яблука, а про більш серйозний вплив).

Як запобігати хворобі Паркінсона, лікарі поки не знають, але деякі дослідження показують, що люди, які регулярно роблять аеробні фізичні вправи й ті, хто вживає кофеїн, хворіють рідше.



Хвороба Паркінсона може мати різні ознаки

Як відрізнити хворобу Паркінсона?

Зробити це не дуже просто, особливо на ранніх стадіях, коли симптоми ще не яскраво виражені й можуть приходити та зникати. У хвороби Паркінсона багато симптомів, і її прояви в однієї людини можуть бути зовсім не такими, як в іншої.

Тому діагноз ставиться саме на підставі симптомів – проста магнітно-резонансна або комп'ютерна томографія не може підтвердити діагноз. Дослідження можуть призначити лише для того, щоб виключити інші захворювання.

Хвороба Паркінсона – лікування Вилікувати хворобу Паркінсона або сповільнити її розвиток нині ніякими препаратами не можна. Вибір лікування залежить від симптомів, віку, цілей пацієнта та інших чинників.

Хворобу Паркінсону найчастіше діагностують у старше 55 років. Причому обов'язково повинні бути уповільнені рухи. Другим обов'язковим симптомом буде тремор або скутість рухів. Лікаря насторожить також, якщо є інші прояви хвороби (їх, до речі, досить багато): нестійкість, погіршення або втрата нюху, депресивний стан, безсоння.

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