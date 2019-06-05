Хвороба Паркінсона: чому виникає та як діагностувати

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Хвороба Паркінсона
Хвороба Паркінсона / pixabay.com

Хвороба Паркінсона буває у 1% людей старших 60-річного віку, але публічно про неї говорять мало.

Хвороба Паркінсона – це захворювання, при якому у мозку не вистачає дофаміну через поступову смерть певних нейронів, пише Meduza.

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Чому виникає хвороба Паркінсона? 

Спадковість відіграє важливу роль, у 10-15% людей з хворобою Паркінсона є близький родич з таким захворюванням. Також є деякі можливі фактори ризику із зовнішнього середовища.

Найбільше даних про те, що хвороба Паркінсона частіше зустрічається у людей, які вживають велику кількість молочних продуктів, і у людей, які піддавалися впливу пестицидів (мова не про погано помиті яблука, а про більш серйозний вплив).

Як запобігати хворобі Паркінсона, лікарі поки не знають, але деякі дослідження показують, що люди, які регулярно роблять аеробні фізичні вправи й ті, хто вживає кофеїн, хворіють рідше.

Хвороба Паркінсона може мати різні ознаки
Хвороба Паркінсона може мати різні ознаки

Як відрізнити хворобу Паркінсона?

Зробити це не дуже просто, особливо на ранніх стадіях, коли симптоми ще не яскраво виражені й можуть приходити та зникати. У хвороби Паркінсона багато симптомів, і її прояви в однієї людини можуть бути зовсім не такими, як в іншої.

Тому діагноз ставиться саме на підставі симптомів – проста магнітно-резонансна або комп'ютерна томографія не може підтвердити діагноз. Дослідження можуть призначити лише для того, щоб виключити інші захворювання.

 
Хвороба Паркінсона – лікування
Вилікувати хворобу Паркінсона або сповільнити її розвиток нині ніякими препаратами не можна. Вибір лікування залежить від симптомів, віку, цілей пацієнта та інших чинників.

Хворобу Паркінсону найчастіше діагностують у старше 55 років. Причому обов'язково повинні бути уповільнені рухи. Другим обов'язковим симптомом буде тремор або скутість рухів. Лікаря насторожить також, якщо є інші прояви хвороби (їх, до речі, досить багато): нестійкість, погіршення або втрата нюху, депресивний стан, безсоння.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Лікування
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