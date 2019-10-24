Хвороба Паркінсона: причини, симптоми та як розпізнати перші ознаки

Хвороба Паркінсона – це захворювання дегенеративного характеру, під час якого деякі нейрони головного мозку пошкоджуються. Хвороба прогресує повільно.

Однак діагностувати Паркінсона на ранніх стадіях – важко, адже не існує аналізів крові або візуальних тестів, які можуть допомогти підтвердити діагноз.

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Діагноз встановлюється не лише після фіксації симптоматики, а й ретельного неврологічного та фізичного обстеження. Для встановлення діагнозу повинні бути присутні два з трьох первинних симптомів.

Хвороба Паркінсона – перші симптоми Тремор;

Сповільнена рухова активність;

Обмежені рухи; Особливості симптоматики при хворобі Паркінсона: Симптоми почалися на одній стороні тіла;

Тремор виникає, коли людина розслаблена;

Лікар проводить фізичне та неврологічне обстеження, щоб спостерігати за рефлексами, м’язами, балансом під час ходьби та здатністю виконувати певні завдання руками.

Проте у 2017 році було проведене дослідження, результати якого показували, що хворобу Паркінсона можна помітити на ранніх етапах за тим, як стоншується сітківка ока. Це пояснювалось тим, що під час хвороби гинуть нейрони, які виробляють дофамін, внаслідок чого активність м'язів стає меншою, а сітківка ока – тоншою. Проте діагностику завдяки скануванню сітківки ока неврологи ще не ввели у практику.



Як жити з хворобою Паркінсона

Наслідки Хвороби Паркінсона

На останній стадії хвороби Паркінсона хворий не може не лише ходити, а й встати, сісти чи говорити. Людина не може самостійно їсти не лише через тремор чи скутість рухів, а й через порушення ковтання.

Також хвора людина не може контролювати сечовипускання та стіл і стає повністю залежною від оточення. Нерідко всі симптоми ускладнюються депресією та деменцією.

Які причини захворювання та чи передається хвороба Паркінсона у спадок

Спадковість справді відіграє важливу роль у формуванні цього захворювання. У 10-15% людей з хворобою Паркінсона є близький родич з такою ж хворобою;

людей з хворобою Паркінсона є близький родич з такою ж хворобою; Проте найбільше дослідження говорять про те, що хвороба Паркінсона найчастіше зустрічається у людей, які вживають велику кількість молочних продуктів, а також у тих, які споживали або вдихали багато пестицидів;

Чоловіки в півтора раза частіше хворіють на Паркінсона, ніж жінки;

Як справлятись з недугою

Наразі не існує лікування цієї хвороби, проте лікарі використовують фармакотерапію, хірургічне втручання, фізичні вправи, реабілітаційні заходи та психологічну консультацію задля усунення або полегшення симптомів.

Якісно підібрана терапія здатна не лише усунути симптоми хвороби Паркінсона, а й покращити якість життя хворих.

Як хвороба Паркінсона впливає на тривалість життя людини

Важливо розуміти, що хвороба Паркінсона не є смертельною. Як і у випадку з хворобою Альцгеймера, небезпеку для життя становить не сама хвороба, а різноманітні ускладнення, які виникають у побутовому житті та супроводжуючі захворювання.

Наприклад, оскільки Паркінсона впливає на рух, рівновагу та координацію – ризик падіння збільшується, а труднощі при ковтанні можуть спричинити аспіраційну пневмонію, яка є головною причиною смерті пацієнтів.

В середньому хворобу Паркінсона діагностують після 60 років. Багато людей можуть жити ще 10 або навіть 20 років після встановлення діагнозу.

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