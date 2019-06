Хвороби серця небезпечні для мозку, – дослідження

У людей з ішемічною хворобою серця показники мозкової діяльності, включаючи словесну пам'ять і орієнтацію в часі, значно гірші.

Вважається, що серцево-судинні захворювання впливають на мозок декількома способами, в тому числі, вони можуть впливати на дрібні кровоносні судини, порушуючи приплив кисню до дільниць мозку.

Читайте також: Яка ознака вказує на розвиток серцевої недостатності

Свою роль можуть відігравати і загальні для мозку і серця фактори ризику, такі як ожиріння, діабет і підвищений артеріальний тиск.

Дослідники протягом 12 років спостерігали за 7888 людьми у віці старше 50 років, пише Journal of the American College of Cardiology.

У 5,6% з них за цей період були діагностовано інфаркт міокарда або стенокардію, які спричинила ішемічна хвороба.

Ішемічна хвороба серця – що це? Це захворювання серцевого м’яза, зумовлене порушенням рівноваги між коронарним кровообігом і метаболічними потребами міокарда

У цих пацієнтів спостерігалося швидше зниження когнітивних функцій. Цікаво, що у пацієнтів з інфарктом воно відбувалося значно швидше, ніж у пацієнтів зі стенокардією.

Згідно з дослідженням, оцінки по когнітивних тестах, включаючи вербальну пам'ять і орієнтацію в часі, знижувалися швидше після діагностування у пацієнтів ішемічної хвороби, ніж до цього. Це, за словами вчених, ще раз доводить, що серце і мозок взаємопов'язані.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.