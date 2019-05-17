Хворобу Альцгеймера навчилися передбачити за 30 років до перших симптомів

Перші ознаки хвороби Альцгеймера можна виявити задовго до очевидних симптомів.

Американські вчені з 1995-го до 2013 року спостерігали за здоров'ям 290 добровольців, у більшості з яких були родичі, які страждають захворюванням. До кінця експерименту когнітивні здібності погіршилися у 81 учасника, пише Frontiers in Aging Neuroscience.

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На МРТ-знімках випробовуваних було помітно, як за 3-9 років до розвитку хвороби зменшилася скронева частка мозку, що відповідає за довготривалу пам'ять.

Хвороба Альцгеймера – що це? Це захворювання, яке виникає у людей у похилому віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.



Хвороба Альцгеймера виникає через накопичення в нервових клітинах різного "білкового сміття" (тау-білки та білки бета-амілоїду), яке поступово вбиває нейрони в різних частинах мозку. Їх смерть веде до втрати пам'яті та старечого недоумства.

У спинномозковій рідині добровольців, які зіштовхнулися з деменцією, виявили підвищений рівень тау-білка, пов'язаного з розвитком хвороби Альцгеймера. Використовуючи комп'ютерне моделювання, вчені з'ясували, що зміни почалися приблизно на 34 роки раніше.

В іншому дослідженні Вчені з Університету Дьюка змогли виявляти хворобу Альцгеймера на ранній стадії. Дослідники стверджують, що маркером розвитку хвороби є специфічні зміни сітківки очей.

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