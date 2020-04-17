Хворобу Крона можна побороти назавжди: вчені заявили, що знайшли спосіб

Австралійські вчені заявили, що змогли вилікувати хворобу Крона. Комбінація антибіотиків з трансплантацією бактерій дозволяє надовго позбавити пацієнтів від небезпечного аутоімунного захворювання. Це дає надію на зцілення мільйонів людей по всьому світу.

Домогтися прориву в терапії хвороби Крона змогли австралійські вчені на чолі з професором Томасом Бороді. Про це пише Eurek Alert.

Читайте також: Що таке дірявий кишківник: як часто зустрічається та коли йти до лікаря

Чому важливий прорив вчених

Загадкова хвороба вперше була описана в 1932 році американським лікарем Баррилом Кроном. Раніше захворювання діагностувалося досить рідко.

Досі усі лікувальні заходи спрямовували на досягнення стійкої ремісії, адже немає препаратів, які повністю вилікують від цього захворювання.

Якщо стандартне лікування не дає результату, лікарі можуть запропонувати сегментарне видалення ушкодженої частини кишки.

Хвороба Крона – що це? Хвороба Крона – небезпечне аутоімунне захворювання, при якому виникає хронічне запалення кишківника. Захворювання характеризується трансмуральним запаленням і проявляється появою вузликових утворень на слизовій. Захворювання негативно впливає на якість життя пацієнта і нерідко призводить до госпіталізації

Як вдалося побороти недугу

Як лікування команда використовувала "перезавантаження" бактеріальної флори кишківника за допомогою антибіотиків і пересадки мікроорганізмів, виділених із фекалій здорових донорів. Трансплантація проводилася перорально, за допомогою спеціальних капсул, що містять бактерії.

Експеримент за участю 10 пацієнтів підтвердив, що даний підхід забезпечує тривалу ремісію і дозволяє відмовитися від приймання ліків. Це дає надію на лікування для 3 млн людей по всьому світу, які страждають від хвороби Крона.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.