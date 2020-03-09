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Хворого чернівчанина на коронавірус огляне лікар з ВООЗ

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Хворого чернівчанина на коронавірус огляне лікар з ВООЗ / Фотобанк 24 каналу

В Україні наразі зафіксований лише один випадок зараження коронавірусом. Незабаром хворого чернівчанина має оглянути лікар з Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це повідомила заступниця голови Чернівецької Ода Наталія Гусак, пише Суспільне

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Гусак сказала, що 39-річному чоловікові повторно провели тест і новий вид коронавірусу підтвердився. Вона додала, що у хворого коливається температура до 37, 6 градусів.

"10 березня проведуть консиліум лікарів з приводу лікування чернівчанина. Зараз йому надають симптоматичне лікування", – йдеться у джерелі.

Додамо, раніше голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук під час брифінгу сказав, що стан хворого стабільний. Однак згодом цю інформацію спростувала дружина чоловіка. За її словами, в зараженого коронавірусом стан погіршився і почався запальний процес.

корнавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Коронавірус в Україні Новини Чернівців
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