Ідеальні відносини: якими якостями мають володіти партнери

Люди вибирають партнерів, які схожі на них – одні й ті ж особливості характеру когось вганяють у нудьгу, а когось захоплюють. Але є і риси, які подобаються більшості людей.

Сайт знайомств eHarmony вісім років вивчав переваги користувачів від 18 до 34 років, щоб з'ясувати, без яких якостей не побудуєш відносин.

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Ідеальний партнер, на думку опитаних, той, хто:

дотепний, дивиться на життя з гумором – 77% не соромиться проявів любові, з радістю дарує і отримує турботу – 61% надійний, на нього можна покластися – 54% викликає сильні почуття, зачаровує – 53% вміє слухати, хороший співрозмовник – 51% добрий і ніжний – 50% психічно стійкий, з ким можна побудувати стабільні відносини – 41% хоче пробувати нове в сексі, пристрасний коханець – 35% чесний і впевнений в собі, сильна особистість – 34% готовий підтримати в скрутну хвилину – 33%



Найважливіше для партнерів – почуття гумору

Експерти склали і протилежний список. Більшість респондентів не хочуть вступати в стосунки з людиною, який:

всім бреше, особливо своїй парі – 74% використовує людей – 69% запальний, постійно злиться на інших – 57% неохайний, не стежить за гігієною – 50% заводить романи на стороні – 42% хитрий і корислива – 40% залежимо від заборонених речовин – 38% не вміє справлятися з гнівом або замовчує злість – 38% ледачий, любить валятися без діла – 33% нетерпимий до інших людей – 31%

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