Ідеальні відносини: якими якостями мають володіти партнери
Люди вибирають партнерів, які схожі на них – одні й ті ж особливості характеру когось вганяють у нудьгу, а когось захоплюють. Але є і риси, які подобаються більшості людей.
Сайт знайомств eHarmony вісім років вивчав переваги користувачів від 18 до 34 років, щоб з'ясувати, без яких якостей не побудуєш відносин.
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Ідеальний партнер, на думку опитаних, той, хто:
- дотепний, дивиться на життя з гумором – 77%
- не соромиться проявів любові, з радістю дарує і отримує турботу – 61%
- надійний, на нього можна покластися – 54%
- викликає сильні почуття, зачаровує – 53%
- вміє слухати, хороший співрозмовник – 51%
- добрий і ніжний – 50%
- психічно стійкий, з ким можна побудувати стабільні відносини – 41%
- хоче пробувати нове в сексі, пристрасний коханець – 35%
- чесний і впевнений в собі, сильна особистість – 34%
- готовий підтримати в скрутну хвилину – 33%
Найважливіше для партнерів – почуття гумору
Експерти склали і протилежний список. Більшість респондентів не хочуть вступати в стосунки з людиною, який:
- всім бреше, особливо своїй парі – 74%
- використовує людей – 69%
- запальний, постійно злиться на інших – 57%
- неохайний, не стежить за гігієною – 50%
- заводить романи на стороні – 42%
- хитрий і корислива – 40%
- залежимо від заборонених речовин – 38%
- не вміє справлятися з гнівом або замовчує злість – 38%
- ледачий, любить валятися без діла – 33%
- нетерпимий до інших людей – 31%
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