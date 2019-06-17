Ідеальні відносини: якими якостями мають володіти партнери

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Якості які потрібно для ідеальних відносин
Якості які потрібно для ідеальних відносин

Люди вибирають партнерів, які схожі на них – одні й ті ж особливості характеру когось вганяють у нудьгу, а когось захоплюють. Але є і риси, які подобаються більшості людей.

Сайт знайомств eHarmony вісім років вивчав переваги користувачів від 18 до 34 років, щоб з'ясувати, без яких якостей не побудуєш відносин.

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Ідеальний партнер, на думку опитаних, той, хто:

  1. дотепний, дивиться на життя з гумором – 77%
  2. не соромиться проявів любові, з радістю дарує і отримує турботу – 61%
  3. надійний, на нього можна покластися – 54%
  4. викликає сильні почуття, зачаровує – 53%
  5. вміє слухати, хороший співрозмовник – 51%
  6. добрий і ніжний – 50%
  7. психічно стійкий, з ким можна побудувати стабільні відносини – 41%
  8. хоче пробувати нове в сексі, пристрасний коханець – 35%
  9. чесний і впевнений в собі, сильна особистість – 34%
  10. готовий підтримати в скрутну хвилину – 33%

Найважливіше для партнерів – почуття гумору
Найважливіше для партнерів – почуття гумору

Експерти склали і протилежний список. Більшість респондентів не хочуть вступати в стосунки з людиною, який:

  1. всім бреше, особливо своїй парі – 74%
  2. використовує людей – 69%
  3. запальний, постійно злиться на інших – 57%
  4. неохайний, не стежить за гігієною – 50%
  5. заводить романи на стороні – 42%
  6. хитрий і корислива – 40%
  7. залежимо від заборонених речовин – 38%
  8. не вміє справлятися з гнівом або замовчує злість – 38%
  9. ледачий, любить валятися без діла – 33%
  10. нетерпимий до інших людей – 31%

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Здоров'я Психологія Новини Здоров'я
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