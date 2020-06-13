В час пандемії треба знати, що окрім герпесу, туберкульозу, гепатиту А й іншого непотребу через кальян можна ще й захворіти на COVID-19.

Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла, чому небезпечно курити кальян у період пандемії COVID-19. Як приклад, вона навела випадок у Німеччині, де зафіксували спалах 36 випадків інфікування, які пов’язують з курінням кальяну в барі.

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Як коронавірус передається через кальян

Одноразові мундштуки, які дають в кальянних барах, не більше, ніж омана безпеки захисту від інфекції. Адже є ще трубки й резервуари з водою, де можуть накопичуватися патогени. Навіть, якщо їх ретельно дезінфікуватимуть після кожного з гостей бару, курці кальяну шерять мікробів з усіма, з ким розкурюють його. Особливо, коли люди видихають кальянний дим у повітря.

Так, Національний інститут здоров'я в журналі Канадської медичної асоціації опублікував заяву, що куріння кальянів становить загрозу непропорційного підвищення частоти COVID-19 серед молоді.

Вони вважають кальяни ідеальним способом передачі нового вірусу.

Дим кальяну, як і куріння робить дихальні шляхи вразливими до респіраторних інфекцій та погіршує перебіг захворювання.

ВООЗ рекомендує повністю заборонити використання кальянів у всіх громадських закладах: кафе, барах, ресторанах без жодних виключень, навіть за умови індивідуального використання мундштуків та шлангів. А також активно інформувати громадськість про високі ризики інфікування збудником COVID-19 при палінні кальянів.

Інші причини не курити кальян