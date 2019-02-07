Ідеальний сон: чим небезпечне недосипання та пересипання

Сон є важливим елементом для доброго здоров'я і гарного самопочуття, а його відсутність призводить до низки захворювань. Проте, окрім недосипання згубний вплив на організм має також і надмірно довгий сон.

Корейські вчені провели низку досліджень, аби з'ясувати, скільки годин вночі потрібно спати, аби бути здоровим, передає "Урядовий кур'єр". У дослідженні взяли участь майже 150 тисяч осіб віком від 40 до 69 років. Фахівці проаналізували їх особисті дані щодо сну, та взяли аналізи крові, сечі та ДНК.

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Скільки годин на добу треба спати? Для того, аби залишатися здоровим та активним корисно спати 8-9 годин поспіль кожного дня.

Чим небезпечний сон довше 10 годин? Довгий сон не є корисним і може стати причиною виникнення різних хвороб. Серед них – ожиріння, артеріальна гіпертензія, підвищення рівня цукру та холестерину у крові.

Чому не можна спати менше 7 годин? Люди, які недосипають, також можуть отримати різні небезпечні захворювання. Зокрема, якщо спати менше 7 годин на добу, у крові підвищується рівень міді, що збільшує ризики виникнення онкозахворювань.

Раніше науковці розповіли, що оптимальним для роботи серця є інтервал сну від 6 до 8 годин. Занадто довгий або занадто короткий сон підвищує ризик інсульту та виникнення хвороб серця.

Сон впливає на біологічні процеси, такі як: метаболізм глюкози, артеріальний тиск і запальні процеси. Саме від цих процесів залежна серцево-судинна система.

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