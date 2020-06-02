Після того, як МОЗ запровадили лабораторне тестування на коронавірус методом імуноферментного аналізу – ІФА, в Україні його пройшли близько 11 тисячі людей. Зауважимо, що завдяки масовому тестуванню на антитіла до коронавірусу, статистика захворюваності на COVID-19 буде точнішою.

Про це пише пресслужба Міністерства охорони здоров'я на сторінці у фейсбуці.

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"В Україні продовжуються тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до COVID-19", – наголосили у МОЗ.

За минулу добу проведено 1393 ІФА-тестування, всього – 10944.

При проведенні ІФА тестування ми виявляємо наявність антитіл у людини, яка проходить тест. Тобто, воно може показувати, чи перехворіла людина на COVID-19, чи ні,

– пояснив голова МОЗ Максим Степанов.

Головний санлікар України Віктор Ляшко раніше зазначав, що аналіз ІФА є значно доступнішим, ніж аналіз ПЛР, а українські лабораторії зможуть проводити близько мільйона імуноферментних аналізів на добу.