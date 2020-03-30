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Ілля Ємець звільнений з посади міністра охорони здоров'я

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Ілля Ємець пішов у відставку

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець пішов у відставку. За рішення проголосували 271 депутат.

Рішення прийняли на позачерговому засіданні Верховної ради.

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Як проголосували депутати за відставку Ємця

"Слуга народу" – 201
"Опозиційна платформа – За життя" – 0
"Європейська солідарність" – 25
"Батьківщина" – 1
"За майбутнє" – 2
"Голос" – 17
"Довіра" – 15
Позафракційні – 10

Ємець був призначений главою МОЗ 4 березня. Таким чином він працював міністром охорони здоров'я менше ніж місяць.

Верховна Рада проголосувала за відставку Іллі Ємця: дивіться відео

Що відомо про Іллю Ємця?
Ілля Ємець вже вдруге очолив Міністерство охорони здоров'я, вперше він обіймав цю посаду за часів правління Януковича. Ємець входив до складу робочої групи, яка аналізувала хід реформи української медицини Уляни Супрун. Уряд підтримав кандидатуру Іллі Ємця на пост очільника Міністерства охорони здоров'я 4 березня 2020 року. Попри те, що Ємець керував відомством менше ніж місяць, він встиг запам'ятатися українцям кількома гучними скандалами. Частина з них пов'язані з пандемією коронавірусу. 

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Ілля Ємець
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