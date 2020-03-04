МОЗ може очолити Ілля Ємець: що про нього відомо

Ймовірно, на позачерговому засіданні Ради депутати призначать нового очільника Міністерства охорони здоров'я. Можливим кандидатом на цю посаду є Ілля Ємець. Примітно, що Ємець вже очолював МОЗ за часів Януковича.

Про те, що Ілля Ємець може очолити МОЗ повідомили відразу кілька ЗМІ.

Читайте також: Оновлений уряд: на кого робитимуть ставку при зміні прем’єра Гончарука і міністрів

Біографія Іллі Ємцева

Ілля Ємець народився 21 лютого 1956 року в місті Воркута (Росія) у багатодітній українській родині.

Освіта та лікарська кар'єра

У 1979 році закінчив Київський медичний інститут, у 1983 р. – клінічну ординатуру в Інституті серцево-судинної хірургії. На початку 90-х отримав ліцензію на право медичної практики в Австралії, Канаді й Франції. До 1998 року працював у кардіохірургічних центрах цих країн.

Після повернення в Україну, Ємець очолив Центр дитячої кардіохірургії ІССХ АМН України. Згодом у 2003 році очолив Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології й кардіохірургії МОЗ України.

Ємець першим на пострадянському просторі оперував немовлят/Фото: ukurier.gov.ua

Ілля Ємець першим в Україні почав проводити складні операції немовлят з вадами серця, впроваджував в практику пластичні операції на клапанах серця без використання штучних протезів. Зробив три операції з пересадки серця.

Досвід роботи в уряді

У Ємця є досвід роботи в уряді – очолював МОЗ України в уряді Миколи Азарова. З грудня 2010 по травень 2011 року очолював міністерство охорони здоров'я. Ємець не підпадає під дію закону про люстрацію, адже обіймав посаду міністра менше ніж рік.



Ілля Ємец очолював МОЗ за часів правління Януковича/Фото: stopcor.org

21 лютого Володимир Зеленський призначив Іллю Ємця до складу робочої групи, яка має проаналізувати хід реформи української медицини, яку впроваджувала Уляна Супрун.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.