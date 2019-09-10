Що таке імпетиго: причини симптоми та лікування стрептодермії

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Імпетиго: причини, симптоми і швидке лікування стрептодермії
Імпетиго: як лікувати / pixabay.com

Імпетиго (стрептодермія) – одна з найчастіших бактеріальних інфекцій у дітей, переважно виникає у малюків 2-5 років

Воно характеризується утворенням жовтуватої кірки, схожої на мед.

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Чому виникає імпетиго?

Причина – бактерії: золотистий стафілокок (S.aureus) і піогенний стрептокок (S.pyogenes). Сприятливі фактори: порушення бар'єрної функції шкіри (атопічний дерматит, ксероз, рани), системні захворювання (цукровий діабет), імунодефіцитні стани. Заразне захворювання, передається при контакті шкіри зі шкірою і забрудненими предметами.

Симптоми імпетиго

Буває первинним, тобто виникає на здоровій шкірі, і вторинним, коли інфекція розвивається на вже пошкодженій раніше шкірі. Може бути бульозним, тобто з формуванням великих бульбашок, і небульозним, коли висипання проявляються дрібними гнійничками та бульбашками, на місці яких залишаються червоні ерозії, з характерними жовтими корками.

Вражає верхні шари шкіри, але без лікування може поширюватися глибше. Діагноз ставиться на підставі клінічної картини, для визначення збудника роблять посів.

Лікування імпетиго 

Лікування залежить від типу і тяжкості перебігу захворювання. Коли спалахів висипань менше, ніж 3-5 достатньо зовнішньої терапії.
Зовнішні антибактеріальні мазі з вмістом мупіроцину наносяться на осередки з попереднім очищенням вогнища від лусочок. При множинних осередках або при неефективності зовнішнього лікування застосовується антибактеріальна терапія внутрішньо курсом 7 днів.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Гігієна
Джерело: Здоров'я 24
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