Що таке імпетиго: причини симптоми та лікування стрептодермії

Імпетиго (стрептодермія) – одна з найчастіших бактеріальних інфекцій у дітей, переважно виникає у малюків 2-5 років

Воно характеризується утворенням жовтуватої кірки, схожої на мед.

Читайте також: Білі плями на тілі: чому виникають та що робити

Чому виникає імпетиго?

Причина – бактерії: золотистий стафілокок (S.aureus) і піогенний стрептокок (S.pyogenes). Сприятливі фактори: порушення бар'єрної функції шкіри (атопічний дерматит, ксероз, рани), системні захворювання (цукровий діабет), імунодефіцитні стани. Заразне захворювання, передається при контакті шкіри зі шкірою і забрудненими предметами.

Симптоми імпетиго

Буває первинним, тобто виникає на здоровій шкірі, і вторинним, коли інфекція розвивається на вже пошкодженій раніше шкірі. Може бути бульозним, тобто з формуванням великих бульбашок, і небульозним, коли висипання проявляються дрібними гнійничками та бульбашками, на місці яких залишаються червоні ерозії, з характерними жовтими корками.

Вражає верхні шари шкіри, але без лікування може поширюватися глибше. Діагноз ставиться на підставі клінічної картини, для визначення збудника роблять посів.

Лікування імпетиго

Лікування залежить від типу і тяжкості перебігу захворювання. Коли спалахів висипань менше, ніж 3-5 достатньо зовнішньої терапії.

Зовнішні антибактеріальні мазі з вмістом мупіроцину наносяться на осередки з попереднім очищенням вогнища від лусочок. При множинних осередках або при неефективності зовнішнього лікування застосовується антибактеріальна терапія внутрішньо курсом 7 днів.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.