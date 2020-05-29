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Імунітет до коронавірусу може тривати всього пів року, – дослідження

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Імунітет до коронавірусу може тривати всього пів року, – дослідження - 24 Канал
Імунітет до коронавірусу може тривати всього пів року / Pixabay

З огляду на інші коронавіруси людини, дослідники з Амстердамського університету прийшли до висновку, що імунітет до COVID-19 може тривати всього до 6 місяців.

Раннє дослідження, опубліковане на ResearchGate, ставить під сумнів введення "паспортів імунітету" та унеможливлює вироблення колективного імунітету до COVID-19. Зазначимо, що це препринт, який ще не пройшов рецензування. 

До теми Чи виникає імунітет після легкої форми коронавірусу

Як проводилось дослідження

У дослідженні взяло участь 10 чоловіків віком від 27 до 40 років. Фахівці визначали рівень антитіл в їхньому організмі після зараження будь-яким із чотирьох сезонних коронавірусів людини. Тест на виявлення антитіл робили з інтервалом 3–6 місяців. 

Дослідники встановили, що існує "тривожно коротка тривалість захисного імунітету до коронавірусів". Вони зазначили, після 6 місяців після першого зараження рівень антитіл до захворювання значно знижується. Натомість повторні випадки зараження коронавірусами у людей зустрічаються переважно через 12 місяців після першої зустрічі з захворюванням.

Науковці підкреслили, що чотири штами коронавірусів людини є біологічно різними та мають мало спільного окрім того, що викликають симптоми застуди.

Все-таки вони (коронавіруси – ред.), здається, викликають короткочасний імунітет зі швидкою втратою антитіл. Це може бути загальним знаменником коронавірусів людини,
– йдеться в дослідженні.

Що це може означати для COVID-19

Дослідники зазначили, що якщо SARS-CoV-2 в майбутньому також стане сезонним, то можна очікувати подібної схеми.

Якщо через 6 місяців після зараження імунітет до COVID-19 також втрачається, то перспектива вироблення колективного імунітету видається дуже малоймовірною. У такому випадку надійніший захист зможе надати лише вакцинація. 

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Інфекція Імунітет дослідження Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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