Імунітет до коронавірусу можуть отримати тільки 8% пацієнтів: хто в цій групі

Повноцінний імунітет виникає тільки у 7-8% перехворілих COVID-19. Всі інші або взагалі його не отримують, або він у них слабкий і швидко зникає.

Про це заявила доктор біологічних наук, професорка Школи системної біології GMU в США Анча Баранова, пише Хайтек+.

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Дослідниця говорить про те, що більшість людей, які перехворіли на коронавірус COVID-19, не отримують ніякого захисту від повторного зараження, а головне – можна забути про колективний імунітет, оскільки він, судячи з цими даними, ніколи не сформується.

У нас є пацієнти, які перехворіли, у них була температура і кашель, але у них виробились антитіла до коронавірусу. Таких пацієнтів 7 – 8 відсотків. Це означає, що вони позбулися інфекції за допомогою інтерферонів, які оперативно виробляються в організмі людини у відповідь на вірус. В цьому випадку інтерферони самі впоралися і антитіла не виникли, тому у таких пацієнтів немає імунітету до COVID-19,

– заявила Анча Баранова.

Сильний і тривалий імунітет формується тільки у семи-восьми відсотків людей, які перехворіли на COVID-19, – переважно у тих, у кого перебіг хвороби був важким. Саме їх антитіла можна використовувати для лікування інших хворих реконвалесцентною плазмою.

У решти – приблизно у 85% пацієнтів імунітет до коронавірусної інфекції формується різної сили.



Імунітет до коронавірусу може зовсім не сформуватись / Фото Unsplash

У деяких хворих, за словами дослідниці, рівень антитіл помітно падає впродовж першого ж місяця після одужання. У цієї групи виникає ризик повторного зараження.

Такий розподіл ефективності імунітету пояснюється тим, що люди по-різному переносять захворювання.

Кращий імунітет отримують люди з важким перебігом коронавірусу

Зокрема, вчені з'ясували, що кращий імунітет формується у людей старшого віку, які перенесли важкий перебіг COVID-19.

Учена уточнила, що результати спостережень і вимірів були отримані китайськими вченими під керівництвом професора Фан Ву в Шанхайському медичному центрі і ряді інших наукових закладів.

Це підтверджує заяви експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, які неодноразово попереджали про те, що поки немає ніяких доказів того, що у людей, які перехворіли на коронавірус, виробляється імунітет до інфекції.

Саме тому ВООЗ наполегливо критикував ідею видачі так званих "паспортів імунітету", які б дозволили звільнити людей, які вже хворіли на COVID-19, від обмежень самоізоляції та соціального дистанціювання, повернули б їх на робочі місця.

Що таке "паспорт здоров'я"? "Паспорт здоров'я" – це документ для туристів, який підтверджуватиме те, що людина не хворіє на коронавірус. Першими про можливість запровадження "паспортів здоров'я" заговорили у Греції. Наразі таку ідею розглядають кілька країн.

ВООЗ звертає увагу на ті ж факти, про які говорить експертка – частина людей, які одужали від COVID-19, не отримує імунітету, а у частини він слабкий і швидко сходить нанівець. Це означає, що вони потенційно схильні до повторного зараження.



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

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