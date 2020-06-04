Вчені пояснили, чому люди, які не хворіли на коронавірус нового типу, мають імунітет до інфекції. Згідно з дослідженням, в організмі таких людей є допоміжні Т-клітини, які здатні розпізнавати та реагувати на небезпечний вірус.

Про це йдеться у новому дослідженні, оприлюдненому в журналі Cell.

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Перехресна реакція організму

Вчені назвали ймовірною причиною наявності імунітету до вірусу SARS-CoV-2, перехресну реакцію.

Що таке перехресна реакція Це коли в організмі розвиваються Т-клітини у відповідь на інший вірус, вони реагують на схожий, але раніше не відомий патоген.

Т-клітини можуть залишитися після попереднього контакту людини з іншим видом коронавірусу – ймовірно, одним з чотирьох, які викликають застуду.

За словами вчених, саме ці клітини можуть формувати швидшу і сильнішу імунну відповідь.

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Суть дослідження

Серед груп пацієнтів інфікованих коронавірусом, яких досліджували, лише дві групи мали важкий перебіг, інші 90% мали легку або помірну форму інфекції.

Водночас деякі скептики вважають, що поки зарано робити висновки, що перехресна реакція відіграє якусь роль у тому, як саме протікає в організмі людини COVID-19.

Втім, автори дослідження зауважують, що "імунна система пов'язана з інфекцією, яку вже поборов організм, якщо це сильний вплив, у вас буде сильна імунна реакція".