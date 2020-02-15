Імунні клітини "радяться" з іншими клітинами перед активацією

Вчені зробили нове відкриття в роботі імунної системи. Виявляється, що перед активацією клітини "радяться" з іншими .

Вчені та лікарі давно знають, що імунні клітини мігрують в місце інфекції – ми бачимо запалення, набряк, почервоніння і відчуваємо біль, пише MedicalXpress.

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Як працюють імунні клітини?

Тепер дослідники з Північно-Західного і Вашингтонського університетів виявили нові докази того, що ці скупчення є не просто наслідком імунної активації. Імунні клітини "прислухаються" до своїх сусідів, перш ніж вирішити, чи повинна імунна система активізуватися.



Імунні клітини злагоджено боряться з загрозами / pixabay.com

Імунна система організму постійно працює над підтриманням тонкого балансу. Коли виникає загроза, система повинна реагувати досить сильно, щоб боротися з інфекцією або хворобою, але не настільки, щоб це завдати шкоди.

Це раніше невідомі аспекти імунної функції. Клітини приймають скоординоване рішення. Не активуються по одному, а колективно вирішують, скільки їх буде залучено. Разом система зможе відбити загрозу без небезпечного надмірного реагування,

– сказав Джошуа Леонард, один з керівників дослідження.

Чому це важливо?

Розуміння того, як активувати імунну відповідь, призведе до появи нових методів лікування хронічних аутоімунних захворювань або мобілізації імунної системи для боротьби з раком.

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