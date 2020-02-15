24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Імунні клітини "радяться" з іншими клітинами перед активацією

178 Читать новость на русском
Як працюють імунні клітини / pixabay.com

Вчені зробили нове відкриття в роботі імунної системи. Виявляється, що перед активацією клітини "радяться" з іншими .

Вчені та лікарі давно знають, що імунні клітини мігрують в місце інфекції – ми бачимо запалення, набряк, почервоніння і відчуваємо біль, пише MedicalXpress

Також на тему: Як зрозуміти, що у вас проблеми з імунітетом

Як працюють імунні клітини?

Тепер дослідники з Північно-Західного і Вашингтонського університетів виявили нові докази того, що ці скупчення є не просто наслідком імунної активації. Імунні клітини "прислухаються" до своїх сусідів, перш ніж вирішити, чи повинна імунна система активізуватися.

Імунні клітини злагоджено боряться з загрозами
Імунні клітини злагоджено боряться з загрозами / pixabay.com

Імунна система організму постійно працює над підтриманням тонкого балансу. Коли виникає загроза, система повинна реагувати досить сильно, щоб боротися з інфекцією або хворобою, але не настільки, щоб це завдати шкоди.

Це раніше невідомі аспекти імунної функції. Клітини приймають скоординоване рішення. Не активуються по одному, а колективно вирішують, скільки їх буде залучено. Разом система зможе відбити загрозу без небезпечного надмірного реагування,
– сказав Джошуа Леонард, один з керівників дослідження.

Чому це важливо? 

Розуміння того, як активувати імунну відповідь, призведе до появи нових методів лікування хронічних аутоімунних захворювань або мобілізації імунної системи для боротьби з раком.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Російські силовики затримали судно з українцями в Азовському морі: поліція відкрила справу
сьогодні
2711
Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Імунітет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
14 лютого 09:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Олександр Бевза 2580
13 лютого 19:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 14810
12 лютого 19:01 Чи готова Україна до боротьби з коронавірусом: ексклюзивне інтерв'ю зі Скалецькою
Альона Чернецька 2156
10 лютого 15:04 Оскар-2020: усі головні нагороди отримали вегетаріанці
Анастасія Манюхіна 1956
9 лютого 17:43 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 8688
Новини
Більше новин
Залиште відгук