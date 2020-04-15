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Індія безкоштовно надала Україні 30 тисяч таблеток гідроксіхлорохіну

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Гідроксіхлорохін застосовують в лікуванні коронавірусу / unsplash.com

Індія надасть Україні 30 тис. таблеток гідроксіхлорохіну для боротьби з COVID-19. Ліки вирішили відправити в Україну попри заборону експорту препарату в Індії.

Індійський уряд надасть Україні на безоплатній основі партію у 30 тисяч таблеток гідроксихлорохіну, який використовують для лікування хворих на коронавірус. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

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За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, рішення про поставку ліків в Україну було ухвалене після заборони експорту препарату з Індії.

Я хочу висловити щиру вдячність індійському уряду за допомогу. Навіть попри заборону експорту гідроксихлорохіну за кордон, наші індійські друзі ухвалили це важливе для України рішення,
– заявив Кулеба.

Далі препарати передадуть Міністерству охорони здоров'я, яке розподілить ліки серед медичних закладів.

Гідроксихлорохін є діючою речовиною препарату Плаквеніл. Гідроксихлорохін застосовують для лікування ревматоїдного артриту чи системного червоного вовчака.

Важливо! За даними CDC, немає даних про результати клінічних випробувань гідроксилхлоріну для лікування COVID-19, аби включати його в клінічні рекомендації.


Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Медицина Індія Міністерство охорони здоров’я Ліки Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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