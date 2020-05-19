Інфекція викликає сильну імунну дію: нові дані про формування імунітету до COVID-19

Вчені зробили нове відкриття щодо того, чи формується імунітет у людей, які перехворіли на коронавірус. Дослідники заявили, що інфекція викликає сильну імунну реакцію навіть у тих, хто переніс хворобу в легкій формі.

Дотепер вчені вважали, що стійкий імунітет виникає лише у тих, хто важко перехворів COVID-19. Втім, нові дані дослідників з Інституту імунології в Ла-Хойя (США) свідчать про протилежне, а відтак зростають шанси на створення ефективної вакцини й перемогу над пандемією, пише Futurism.

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Суть дослідження

Вчені заявили про сильну імунну відповідь у пацієнтів, які перехворіли на коронавірусну хворобу. Команда проаналізувала зразки крові 20 людей, які перенесли інфекцію в легкій формі і не потребували госпіталізації.

У всіх 20 добровольців вчені виявили реакцію T-лімфоцитів на шиповидний білок SARS-CoV-2. Саме цю молекулу вірус використовує, щоб проникати всередину клітин і заражати їх.

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Повторні експерименти показали, що аналогічну імунну відповідь демонструють 40 – 60% людей, які ніколи не були інфікованими COVID-19, але свого часу перехворіли на інші види коронавірусів – зазвичай їх симптоми нагадують легку застуду.

Втім, поки невідомо, чи отримали вони захист від зараження SARS-CoV-2.

Чому важливе відкриття

Дані про те, що людський організм все-таки здатний формувати імунну відповідь до нового типу коронавірусної хвороби, дають надію на те, що повноцінна вакцина проти нього таки створять. Саме її фахівці вважають єдиним способом подолання пандемії.

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