Інфекції, що передаються статевим шляхом: про що незручно питати

Якщо у вас трапляється незахищений секс, існує ймовірність інфікуватися венеричними захворюваннями.

Ймовірність інфікування зберігається при вагінальному, оральному, анальному сексі, іноді достатньо глибоких поцілунків чи близького тілесного контакту, розповідають фахівці.

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В зоні ризику знаходяться усі люди, які займаються сексом.

Фактори ризику зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом

Усі люди, що ведуть статеве життя і не захищаються належним чином – знаходяться в зоні ризику.

Тому дуже важливо бути уважними та обережними в першу чергу – не забувати про захист під час сексу, не боятись наполягати на цьому і ставити своє здоров’я в пріоритеті.

Іноді інфекції можуть не проявлятись роками, саме тому, якщо у вас виявили інфекцію, це не завжди свідчить про зраду партнера. Але періодичні перевірки – хоча б раз в рік без наявних симптомів – зайвими не будуть.

Найпоширенішими факторами ризику є ранній початок статевого життя, часта зміна статевих партнерів, незахищений статевий акт і випадкові зв’язки.

Як можна себе захистити

Найперше – користуватися презервативами! Також корисно пам'ятати про місцеві бактерицидні засоби.

Проходити обстеження за допомогою лабораторної діагностики.

Якщо інфекцію діагностують, негайно проходити лікування, дотримуватися статевого утримання на час лікування й обов’язково проінформувати свого партнера про наявність хвороби.

За свідоме приховування наявності ВІЛ або іншого невиліковного інфекційного захворювання та інфікування інших в Україні передбачена кримінальна відповідальність.

До методів профілактики відносять і вакцинацію: можна зробити щеплення проти онкогенних вірусів гепатиту B і папілома вірусу людини.



Гепатит В може передаватися статевим шляхм

Чи можна інфікуватись іншим чином – не шляхом статевого акту

Інфекції передаються статевим шляхом, як підказує назва захворювань. Однак, через слину може передаватися збудник сифілісу бліда спірохета.

Такий шлях зараження можливий при глибокому поцілунку, при докурюванні чужої цигарки, користуванні чужою помадою, зубною щіткою чи немитим посудом.

Але неможливо інфікуватися під час обійм, дружнього поцілунку, рукостискання, користування фонтанчиком для пиття води, через укуси комах, чи під час купання у водоймах чи басейнах.