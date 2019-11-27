Інформаційна гігієна: дієві поради, які допоможуть не з'їхати з глузду

Сьогодні уявити життя без шаленого потоку інформації просто неможливо. Кількість інформації все збільшується, але здатність її сприймати й опрацювати майже незмінна.

Завдяки появі нових технологій та комп'ютеризації інформація стала невіддільною частиною існування людства, розповів сімейний лікар Віталій Вавшко.

Також на тему: Супрун про інформаційну гігієну: чому шкідливо дивитися телевізор

Сімейний лікар Віталій Вавшко “Інформація – це "їжа", яка потрібна мозку щодня, щоб не втрачати життєвого тонусу. ”

Основні правила інформаційної гігієни

1. Відключіть на смартфоні звук. Все одно ви часто його дістаєте. Не бійтеся, нічого важливого ви не пропустите. Зате не будете як собака Павлова, щораз тягнутися в кишеню переглянути сповіщення. До речі їх також відключіть. Вони відволікають, тому виділіть окремий час на роботу зі смартфоном.

2. Запам'ятайте, ви не зобов'язані постійно бути на зв'язку. Та маєте право відповідати на дзвінки коли зручно, виключенням може бути, якщо цього вимагає ваша робота.

3. Не носіть смартфон з собою по квартирі: ванну, кухню, туалет. Знайдіть для нього конкретне місце, і при потребі користуйтеся.

4. Контролюйте свій час перед екраном. Якщо важко себе контролювати, користуйтеся спеціальними програмами.

5. Видаліть зі смартфона "токсичні додатки", які вбивають ваш час.



Смартфон заважає зосередитись

6. Якщо не можете контролювати себе і постійно тягнетесь за смартфоном, то придумайте на заміну дію в реальному світі: робіть паузи, перед тим як взяти смартфон.

7. Починайте свій ранок без смартфона. Пам'ятайте, є речі важливіші й корисніші: медитація, зарядка, туалет, душ, макіяж, тощо. Доводити до ладу ви повинні себе, а не смартфон.

8. Не споживайте інформацію з екрана за 1-1,5 години до сну. Книга перед сном – куди краща інформація.

9. Не прагніть все записувати лише в телефон. В цьому світі ще збереглися записники, блокноти, щоденники. Нормальне письмо від руки позитивно впливає на вашу психіку і підвищує ефективність.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.