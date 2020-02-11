Інкубаційний період коронавірусу насправді є вдвічі довшим

Китайські медики заявили, що інкубаційний період коронавірусу становить не 14 днів, як вважалось раніше, а може тримати аж до 24 днів. Тобто, ті люди, які перебували на карантині 14 днів і були виписані з лікарні, як здорові пацієнти у яких не підтвердився вірус, насправді можуть бути носіями інфекції.

Нові терміни інкубаційного періоду коронавірусу опублікували в дослідженні, співавтором якого є доктор Чжун Наньшань. Саме він першим виявив коронавірус SARS у 2003 році й був призначений головним консультантом з управління поточною кризою коронавірусу.

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Інкубаційний період зараження коронавірусу

Згідно з даними дослідження, поточні рекомендації ВООЗ з карантину тривалістю 14 днів для всіх, хто контактував з хворими, є неефективними. Вірус може проявитися через 10 днів після виписки з карантину, причому весь цей час людина є потенційно заразною для всіх, хто з нею спілкується.



Оболонка вірусу покрита шипованими відростками, що нагадують корону/Фото:Unsplash

Реакція ВООЗ

ВООЗ поки не відреагував на дослідження і нову оцінку інкубаційного періоду коронавірусу. Всі країни, де введені карантинні заходи, як і раніше орієнтуються на 14-денний термін спостереження за поміщеними в нього особами.

Відомо, що число хворих в КНР може бути в рази вище через недосконалість експрес-тесту на коронавірус. Наблизившись до позначки в 40 тисяч офіційно хворих, місцеві лікарі з'ясували, що експрес-тест на наявність вірусу в організмі в 50-70% випадків дає помилково негативні результати.

На думку китайського академіка Ван Чена, якого цитує агентство Sina, "позитивний результат при лабораторному дослідженні в даний час реєструється тільки у 30-50% від істинного числа хворих".