Іноземці, яких Україна евакуює з Уханю, залишаться на 14-денний карантин

Вже у вівторок, 18 лютого, спеціальний рейс вирушить з Києва у Китай, щоб евакуювати громадян України з міста-осередка коронавірусу. Крім українців, влада прийняла рішення взяти на борт також іноземців, які будуть 14 днів перебувати на обсервації в Україні.

Про те, що Україна евакуює 49 українців та до 25 іноземних громадян через смертельний коронавірус в китайському місті Ухань, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

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За словами, заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, усі евакуйовані разом будуть перебувати на обсервації в Україні протягом 14 днів.

Ляшко додав, що в Україні є два обсерватори, в один з яких заселять евакуйованих, а інший буде резервним. МОЗ не поширює інформацію про місцезнаходження обсерваторів, щоб уникнути паніки серед місцевого населення.

Поки не можу сказати, де вони будуть перебувати. Місце визначено, але я поки не можу цього сказати,

– наголосив заступник міністра охорони здоров'я.

Що відомо про евакуацію українців з Уханю? Евакуація громадян України мала відбутися у вівторок, 11 лютого. Однак за декілька годин до вильоту українцям повідомили про перенесення дати без чітких подробиць. Згодом стало відомо, що її проведуть 19 лютого.



Перед евакуацією китайські медики оглянуть усіх бажаючи повернутися до України, а на борт впустять лише здорових громадян. Українців, а тепер і аргентинців, супроводжуватиме бригада лікарів, які потім залишаться з евакуйованими в ізоляції.

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Популярні міфи та правда про епідемію коронавірусу / інфографіка 24 каналу

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