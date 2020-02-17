Іноземці, яких Україна евакуює з Уханю, залишаться на 14-денний карантин
Вже у вівторок, 18 лютого, спеціальний рейс вирушить з Києва у Китай, щоб евакуювати громадян України з міста-осередка коронавірусу. Крім українців, влада прийняла рішення взяти на борт також іноземців, які будуть 14 днів перебувати на обсервації в Україні.
Про те, що Україна евакуює 49 українців та до 25 іноземних громадян через смертельний коронавірус в китайському місті Ухань, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
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За словами, заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, усі евакуйовані разом будуть перебувати на обсервації в Україні протягом 14 днів.
Ляшко додав, що в Україні є два обсерватори, в один з яких заселять евакуйованих, а інший буде резервним. МОЗ не поширює інформацію про місцезнаходження обсерваторів, щоб уникнути паніки серед місцевого населення.
Поки не можу сказати, де вони будуть перебувати. Місце визначено, але я поки не можу цього сказати,
– наголосив заступник міністра охорони здоров'я.
Перед евакуацією китайські медики оглянуть усіх бажаючи повернутися до України, а на борт впустять лише здорових громадян. Українців, а тепер і аргентинців, супроводжуватиме бригада лікарів, які потім залишаться з евакуйованими в ізоляції.
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