Інсульт: як швидко розпізнати смертельну хворобу

Хронічні неінфекційні захворювання, серед яких і хвороби серця, інсульт, рак і цукровий діабет, спричиняють понад 40 мільйонів смертей щороку. Близько 15 мільйонів людей на рік передчасно помирають від таких хвороб у віці від 30 до 69 років. Чому усмішка може бути життєвоважливою, а "заплетений язик" свідчить не про втому, а про крововилив у мозок – читайте далі.

Що таке інсульт?

Як і всі наші органи, мозок потребує кисню та поживних речовин, що надходять до нього з крові. Це неначе ланцюгова реакція. Бо варто лише припинити постачання крові до мозку, як його клітини починають відмирати. Це й називається інсультом. Він може призвести до травми мозку, інвалідності або ж навіть смерті.

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Нервові клітини головного мозку керують усіма функціями нашого організму. Сюди належить рух кінцівками, обмін речовин, дихання, кровообіг, зір, слух та інші сигнали, які надходять з органів чуття. Простими словами – це усе наше життя. До речі, кожна із половин головного мозку контролює функціонування протилежної частини тіла. Тобто інсульт зліва призведе до втрати функцій правої частини тіла й навпаки.



Якщо припинити постачання крові до мозку, то його клітини починають відмирати

Першим описав інсульт грецький лікар Гіппократ ще понад два тисячоліття тому. Тоді цю недугу називали "апоплексію", що з грецької означає "вражений насиллям". Так охрестили припинення кровообігу, бо у людини раптово розвивався параліч і зміна самопочуття. Тоді, звичайно ж, люди мало що знали про анатомію головного мозку, тож і причини інсульту або способи його лікування не знайшли.

Тільки всередині XVII століття швейцарський патологоанатом Джейкоб Вепфер встановив, що у пацієнтів, які померли від апоплексії, була кровотеча в мозку. Він і дослідив – закупорка однієї з кровоносних судин мозку може спричинити апоплексію.

Які є види інсульту?

Ішемічний – кровопостачання припиняється через згусток крові, який неначе "застряг" у судині. Такий вид зустрічається у 85% випадків. Геморагічний – крововилив у мозок. Тобто стан, коли ослаблена кровоносна судина, яка постачає до мозку кров, лопає. Є також супутний стан, який називається транзиторною ішемічною атакою. У такому випадку кровопостачання мозку переривається тимчасово. Такий стан може тривати від кількох хвилин до доби. Але він означає, що в майбутньому людина може отримати повноцінний інсульт.

Симптоми інсульту

Cудинна мозкова катастрофа, як ще називають інсульт, розвивається досить швидко: від декількох хвилин до декількох годин або днів. В гострому періоді, безпосередньо після судинної катастрофи, розвивається стан, який можна назвати церебральним шоком. Він характеризується порушенням рухів і послабленням м'язового тонусу, а також порушеннями мовлення. Тривалість цього періоду зазвичай – до трьох тижнів. У цей час може розвиватися та наростати набряк мозку.

Перші ознаки інсульту легко запам’ятати завдяки абревіатурі МОЗОК: М – раптове порушення мовлення;

О – раптова асиметрія обличчя;

З – раптове запаморочення;

О – очі, тобто раптове погіршення зору

К – раптова слабкість чи оніміння кінцівок.

Іноді є інші ознаки, які можуть знаменувати інсульт: – повний параліч 1 сторони тіла;

– труднощі з розумінням того, що говорять інші;

– проблеми з рівновагою та координацією;

– утруднене ковтання – дисфагія;

– раптовий і дуже сильний головний біль;

– втрата свідомості. Перша допомога при інсульті А зараз до найважливішого – людина з інсультом, яка отримає медичну допомогу протягом чотирьох з половиною годин, має більше шансів повернутися до повноцінного життя. Якщо ви помітили хоча б один прояв інсульту, особливо після епізоду підвищеного артеріального тиску, негайно викликайте екстрену допомогу. Що швидше пацієнту нададуть фахову допомогу, то більші його шанси уникнути важких ускладнень. При перших симптомах попросіть людину зробити три речі: – усміхнутися – при інсульті усмішка буде кривою, тобто куточок губ з одного боку – направлений вниз, а не вгору; – вимовити просте речення – наприклад: "На небі зібралося чимало хмар". Часто при інсульті вимова порушена; – підняти обидві руки – якщо здіймаються неоднаково, може бути інсульт.

Лікування

Лікування залежить від типу інсульту, та від того, яка частина мозку була вражена і що до цього призвело. Інсульти зазвичай лікують за допомогою медикаментів. Сюди входять лікарські засоби: для запобігання та розчинення тромбів, зниження артеріального тиску, а також зниження рівня холестерину.

Хірургія може знадобитися для лікування набряку мозку та зменшення ризику подальшої кровотечі.

Після тривалого зазвичай лікування приходить ще один важливий етап – реабілітація.

Юрій Фломін, лікар-невролог “Щоб повернутися до незалежності від сторонньої допомоги і повноцінного життя, абсолютна більшість пацієнтів зі стійкими після інсультними порушеннями потребує реабілітації. Реабілітація складається не з уколів чи крапельниць, а з занять з фізичним терапевтом, ерготерапевтом та логопедом, метою яких є відновлення порушених функцій і зменшення потреби у сторонній допомозі”.

Медики кажуть, що варто слідкувати за артеріальним тиском. В ідеалі він має бути 120 на 80. Якщо ж уже перевищує показник 140, ризик інсульту зростає вдвічі. Тож варто звернутися до лікаря.

Профілактика захворювання

За словами лікарів, щоб уникнути хвороби, насамперед, потрібно кинути курити, не зловживати алкоголем та не споживати жирну їжу і більше займатися спортом. Але до інсульту можуть призвести також такі хвороби, як цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, дисліпідемія. Близько 90% інсультів пов'язані саме з цими чинниками.

І насамкінець – здоровий спосіб життя рятує ледь чи не від сотні недуг. Якщо помірно займатися спортом, вживати якісну і здорову їжу, не зловживати алкоголем та цигарками, здоров'я можна подовжити на роки.



Інсульт / Інфографіка 24 каналу