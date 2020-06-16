Під час занять спортом дихання відбувається швидше і важче, ніж у спокої, що збільшує ризик передачі коронавірусної інфекції. А маска ускладнює та уповільнює дихання..

Спортивні адміністратори почали вивчати способи, що дозволяють повернутися до тренувань і змагань як на професійному, так і на аматорському рівнях. Про це повідомляє видання Science Alert.

Читайте також Кашель знижує ефективність захисної маски

Через те, що під час тренувань дихання стає швидшим і важчим, що збільшує ризик передавання захворювання, футбольна прем'єр-ліга розглядає можливість введення у заняття спортом масок для обличчя.

Але, за словами вчених, маска ускладнює вдихання кількості повітря, необхідного для виконання вправ.



Маска ускладнює дихання під час тренування / Фото: Getty Images

Носіння хірургічної маски може збільшити опір потоку повітря. При виконанні складних вправ м'язи виробляють молочну кислоту, яка викликає відчуття печіння. Потім вона перетворюється на вуглекислий газ і видихається.

Але, якщо людина буде у масці, вона дихатиме вуглекислим газом, що може знизити когнітивні функції і збільшити частоту дихання.

Експерти вважають, що треба провести ще одне дослідження, адже вже чимало спортивних залів і фітнес-центрів відновили свою роботу.