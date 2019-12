Інтервальне голодування слід застосовувати в медицині: нейробіологи

Позитивний вплив періодичного голодування на здоров'я доведено багатьма дослідженнями. Нейробіологи з Інституту Джонса Хопкінса заявляють, що доказів достатньо, аби почати використовувати цей підхід в медицині.

Дослідники вивчали періодичне голодування впродовж 25 років, пише Eurek Alert. Своєрідним підсумком цих досліджень стала велика оглядова стаття на тему, опублікована в науковому журналі The New England Journal of Medicine.

Читайте також: Що їсти, щоб бути здоровим: тренди харчування у 2019 році

Чим корисне інтервальне голодування

Численні експерименти з голодуванням показали, що воно змінює клітинний метаболізм.

Вчені вважають, що періодичне голодування краще для здоров'я людини, ніж традиційне триразове харчування.

Результати експериментів підтверджують, що чергування ситості й постування має безліч переваг.

Голодування робить людину стійкою до стресу, запалень, запобігає зниженню артеріального тиску і пульсу, а також скороченню рівня ліпідів в крові.

Найбільш ефективним інтервальне голодування може бути для лікування ожиріння і діабету. Зокрема, в одному з недавніх досліджень пацієнтки з надмірною вагою, які практикували інтервальне голодування, скинули стільки ж, скільки жінки, які сиділи на дієті. При цьому обсяг вісцерального жиру і резистентність до інсуліну у них помітно знизилися.



Інтервальне голодування допомагає позбавитися зайвої ваги/Фото:Unsplash

Періодичне голодування приносить користь і мозку. Вчені пов'язують такий спосіб харчування з поліпшенням когнітивних функцій.

Вчені рекомендують лікарям звернути увагу на користь періодичного голодування і підтримувати пацієнтів, які вирішили його спробувати.

Крім того, зазначають, що таку методику слід включити в навчальні плани медичних шкіл поряд зі стандартними порадами про здорове харчування.