Ін'єкції в очі можуть вилікувати важке захворювання

Діабет першого типу можна лікувати шляхом радикально нової технології. Вона полягає в ін'єкціях клітин, які вироблять інсулін, прямо в очі.

Діабет першого типу традиційно вважається хворобою довічної й невиліковної. Однак вчені запропонували нову технологію, що, яка передбачає імплантацію клітин в очі пацієнтів. Це скорочує щоденні потреби в уколах інсуліну більш ніж наполовину, це показали експерименти з лабораторними тваринами. Тепер ці досліди проводять на людях, про це пише The Daily Mail.

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Нагадаємо, що діабет другого типу пов'язаний з неправильним способом життя і ожирінням, через що організм виробляє недостатню кількість гормону інсуліну, що переробляє. Діабет першого типу викликається руйнуванням клітин, які виробляють інсулін, імунною системою.

Деяким хворим пропонують трансплантації цих клітин в печінку, що може скоротити потребу в цьому гормоні. Однак навіть за допомогою ліків, які пригнічують імунітет, ці клітини все одно піддаються атакам з боку організму.



Пересадка клітин може вилікувати діабет / unsplash.com

Дослідження вчених з Університету Британської Колумбії у Ванкувері показало, що приблизно 50% цих клітин знищуються протягом декількох днів. Потужні імуносупресори необхідні для обмеження цих атак, але у них є не менше потужні побічні ефекти на зразок підвищеного ризику інфекцій і раку.

В ході нового клінічного дослідження пацієнти отримають донорські клітини, що вводяться в передню камеру очей – заповнений рідиною простір між райдужною оболонкою і внутрішньою поверхнею сітківки. Ця область обрана у зв'язку з тим, що вона має імунний привілей.

Тут не запускається імунна атака на сторонні речовини та тіла, і цей підхід дозволяє не знищити пересаджені клітини. Експерименти проводяться в Bascom Palmer Eye Institute, в них беруть участь 10 пацієнтів з діабетом першого типу, сліпих на одне око.

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