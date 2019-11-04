10 ознак, що ви іпохондрик

Іпохондрія – це психічне порушення, що проявляється в постійному занепокоєнні з приводу можливості захворіти на одну або декілька хвороб.

Перевірте себе чи є у вас симптоми цього порушення. Список склала психотерапевт Ольга Смірнова.

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Ознаки іпохондрії

1. Будь-яке нездужання здається ознакою серйозної хвороби. У ситуації з іпохондрією навіть невелике відхилення від норми сприймається як передвісник апокаліпсису.

Тривалий кашель після звичайної застуди здається запаленням легенів. Частіші головні болі здаються першими симптомами пухлини мозку. А виразне серцебиття – неодмінною ознакою серцевого нападу.



Іпохондрія – психічне порушення

2. Ви намагаєтеся поставити собі діагноз за допомогою інтернету. Те, що ви регулярно шукаєте потенційні хвороби, може бути ознакою іпохондрії. Цікавитися інформацією про здоров'я і тіло – нормально. Бити тривогу потрібно, коли розлад починає прогресувати.

3. Ви ходите до лікаря частіше, ніж потрібно. Якщо вам постійно здається, що лікарі неуважні, не призначають потрібних обстежень, ставлять неправильні питання або ігнорують причинно-наслідковий зв'язок – схоже, у вас іпохондрія.

4. Ви всіляко уникаєте лікарів. І нескінченний перебір фахівців, і повна відмова відвідування – це прояви недовіри до лікарів. Людині з іпохондрією може здаватися, що він набагато краще розуміє свій стан – адже всі симптоми збігаються з описаними в інтернеті, та й про лікування там теж розказано.

5. Вас дуже хвилюють питання гігієни. Одна справа – мити руки перед їжею і після відвідин туалету, інше – постійно думати про те, що поручні в транспорті нестерильні, а сушарка для рук поширює бактерії. Постійна обробка рук антисептиками – один із проявів іпохондрії. Це і загальну тягу до стерильності, нерідко асоціюють з обсесивно-компульсивним розладом, однак, як показує нове дослідження, ці стани не ідентичні.

6. Ви боїтеся контактів з застудженими людьми. Абсолютно нормально уникати контактів з дітьми і дорослими в період гострої інфекції – наприклад, перенести відвідування друзів, якщо їх дитина захворіла на вітрянку. Але хвилюватися через залишкову нежить колеги, який вийшов з лікарняного, – це занадто.

7. У вас величезна аптечка для подорожей. У людей з іпохондрією збори в поїздки викликають паніку, адже потрібно підготувати аптечку, нічого не забувши. Довгі списки включають все, від рідкісних антибіотиків до перев'язувальних матеріалів на випадок травми.

8. Ви б хотіли видалити апендикс для профілактики. Не варто сприймати апендикс або зуби мудрості як бомбу уповільненої дії. Апендицит зустрічається лише в однієї людини з десяти тисяч в рік, та й сам цей відросток сліпої кишки зовсім не зайвий орган, він відіграє важливу роль в роботі імунної системи організму.

9. Ви впевнені, що спадкова хвороба ось-ось розвинеться. Якщо всі близькі родичі страждали подібними захворюваннями, у вас дійсно може бути спадкова схильність. Хороша новина: більшість таких станів визначаються не тільки генетикою і їх цілком можна уникнути.

10. Ви думаєте, що вмираєте. Іпохондрія стимулює майже безперервні думки про те, що все дуже погано і буде ще гірше – може виникати нав'язлива впевненість в наявності недіагностованого раку, ВІЛ-інфекції або Еболи.

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