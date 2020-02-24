Іран на другому місті за смертністю від коронавірусу: померли 50 людей

В Ірані загинули 50 людей від коронавірусу Covid-2019. Таке число смертей суперечить офіційній статистиці інфікування в країні. До того ж, хворі загинули від коронавірусу ще 13 лютого.

Про це повідомляє іранське інформаційне видання ILNA, пише abcNEWS.

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Дані про число загиблих вищі, аніж остання кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом, про які повідомляли раніше. Йдеться про 12 смертей із 47 випадків зараження.

Чиновник Ахмад Фарахані зазначив, що 50 смертей сталися ще 13 лютого. Втім, Іран вперше офіційно оголосив про випадки зараження коронавірусом і про першу смерть 19 лютого.

Примітно, що Вірменія 24 лютого оголосила, що припиняє на два тижні сухопутне сполучення з Іраном і обмежує авіасполучення у зв'язку з коронавірусом.

Міжвідомча комісія з питань запобігання поширенню коронавірусу сьогодні ухвалила рішення припинити на два тижні сухопутне сполучення з Іраном і вирішила застосувати щодо авіаційного сполучення неповне обмеження. Вантажоперевезення з Іраном здійснюватимуться без обмежень із застосуванням режиму особливого контролю щодо водіїв,

– повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Жодні обмеження для повернення на батьківщину громадян Вірменії та Ірану не застосовуватимуться.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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