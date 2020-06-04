Про понад три тисячі нових інфікованих коронавірусом повідомили в Ірані. Це найбільша кількість нових випадків за минулі два місяці. Однак країна не може дозволити собі жорсткий карантин через поганий вплив міжнародних санкцій на економіку.

3 червня Іран відзвітував про 3 134 нові випадки COVID-19 за добу, пише Bloomberg. Минулого тижня щодня фіксувала удвічі менші показники, та й взагалі вже два місяці таких цифр у країні не було.

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Населення Ірану – понад 80 мільйонів людей, і усіх їх треба захищати від пандемії, однак країна не може запровадити рішучі обмежувальні заходи. Все тому, що міжнародні санкції дуже погано впливають на місцеву економіку.

Вперше з 1960 року Іран попросив грошей у МВФ, а уряд активно позичає на внутрішньому ринку та продав значну частину державної власності.

Попри все це, сім тижнів тому, на початку квітня, Іран навіть пом'якшив раніше запровадження карантинні обмеження. Тоді хворих, за офіційними даними, було приблизно 70 тисяч. Тепер же їх – понад 160 тисяч (11 місце у світі за кількістю інфікованих).

"Абсолютно необхідне суворе дотримання соціального дистанціювання і використання масок", – переконують у міністерстві охорони здоров'я країни. Однак чи дослухаються усі іранці рекомендацій – не відомо.