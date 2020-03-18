Ірину Микичак призначили заступницю міністра МОЗ: що про неї відомо

Кабінет міністрів України призначив Ірину Микичак першим заступником міністра охорони здоров'я. Ірина Микичак до грудня 2019 року очолювала департамент охорони здоров'я Львівської ОДА.

Про нове призначення повідомила пресслужба МОЗ.

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"Кабінет Міністрів України на засіданні 18 березня призначив Першим заступником Міністра охорони здоров'я Ірину Микичак", – йдеться в повідомленні.

Що відомо про Ірину Микичак

Ірина Микичак – заслужена лікарка України. За освітою лікар-педіатр, магістр державного управління.

Пані Ірина має багаторічний досвід у сфері охорони здоров'я. З квітня 2017 року по грудень 2019 року Ірина Микичак була керівницею департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації.

Була координатором реалізації низки успішних міжнародних проєктів співпраці зі Світовим Банком, ВООЗ, Агентством США з міжнародного розвитку, Дитячим Фондом ООН ЮНІСЕФ та інших проєктів у сфері реформи перинатальної допомоги, сімейної медицини, онкопревенції, громадського здоров'я. Також є засновницею регіональної освітньої програми Школа успішного медичного менеджера.

У грудні 2019 року попередній керівник ЛОДА Маркіян Мальський звільнив Ірину Микичак з посади директорки департаменту. Звільнення вона вважає незаконним і буде доводити це у суді.

Як відомо, головою МОЗ у новому складі уряду призначено Іллю Ємця, який вже керував міністерством у 2010-2011 роках.

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