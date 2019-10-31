Що таке ішемічна хвороба серця та як вона проявляється

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Ішемічна хвороба серця – що це, лікування, діагностика
Ішемічна хвороба серця: симптоми та діагностика / Pixabay

Ішемічна хвороба серця або стенокардія – захворювання, яке виникає через порушення кровопостачання міокарду внаслідок ураження коронарних артерій, через що кров погано поступає до серця.

Найчастіше причина полягає в закупорюванні артерій серця атеросклеротичною бляшкою. Переважно від стенокардії страждають чоловіки віком від 45 років і жінки старші 55 років.

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Ішемічна хвороба серця – симптоми
  1. Біль у грудній клітці;
  2. Дискомфорт у грудній клітці;
  3. Задишка;
  4. Порушення серцевого ритму;

Будь-який біль в грудях – це ішемічна хвороба серця?

У стенокардичного болю є конкретні характеристики:

  1. Серце неначе стискається, триває 5-10 хвилин, може віддавати в руку, щелепу та під лопатку, є відчуття тяжкості за грудиною.
  2. Найчастіше біль виникає через фізичне навантаження та куріння, проте може й через стрес, переохолодження або щільний прийом їжі.

Діагностика ішемічної хвороби серця
Діагностика ішемічної хвороби серця

Як діагностувати ішемічну хворобу серця

Діагноз ішемічної хвороби серця і стенокардії ставиться після ретельного опитування пацієнта і глибокого аналізу його скарг.

Для підтвердження діагнозу використовують такі додаткові методи:

  1. Зняття ЕКГ у спокої й під час нападу;
  2. Проведення навантажувальних тестів;
  3. При порушеному серцевому ритмі чи його високій частоті виконуються цілодобові записи ЕКГ;
  4. Іноді потрібне проведення контрастного дослідження артерій серця;

Фактори ризику ІХС

  1. Підвищений артеріальний тиск;
  2. Куріння;
  3. Підвищений рівень холестерину в крові;
  4. Діабет;
  5. Зловживання алкоголем;
  6. Сидячий спосіб життя;
  7. Зайва вага;
  8. Стрес;
  9. Ранній розвиток ІХС у близьких родичів;

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Серцево-судинні захворювання
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