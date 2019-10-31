Що таке ішемічна хвороба серця та як вона проявляється
Ішемічна хвороба серця або стенокардія – захворювання, яке виникає через порушення кровопостачання міокарду внаслідок ураження коронарних артерій, через що кров погано поступає до серця.
Найчастіше причина полягає в закупорюванні артерій серця атеросклеротичною бляшкою. Переважно від стенокардії страждають чоловіки віком від 45 років і жінки старші 55 років.
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- Біль у грудній клітці;
- Дискомфорт у грудній клітці;
- Задишка;
- Порушення серцевого ритму;
Будь-який біль в грудях – це ішемічна хвороба серця?
У стенокардичного болю є конкретні характеристики:
- Серце неначе стискається, триває 5-10 хвилин, може віддавати в руку, щелепу та під лопатку, є відчуття тяжкості за грудиною.
- Найчастіше біль виникає через фізичне навантаження та куріння, проте може й через стрес, переохолодження або щільний прийом їжі.
Діагностика ішемічної хвороби серця
Як діагностувати ішемічну хворобу серця
Діагноз ішемічної хвороби серця і стенокардії ставиться після ретельного опитування пацієнта і глибокого аналізу його скарг.
Для підтвердження діагнозу використовують такі додаткові методи:
- Зняття ЕКГ у спокої й під час нападу;
- Проведення навантажувальних тестів;
- При порушеному серцевому ритмі чи його високій частоті виконуються цілодобові записи ЕКГ;
- Іноді потрібне проведення контрастного дослідження артерій серця;
Фактори ризику ІХС
- Підвищений артеріальний тиск;
- Куріння;
- Підвищений рівень холестерину в крові;
- Діабет;
- Зловживання алкоголем;
- Сидячий спосіб життя;
- Зайва вага;
- Стрес;
- Ранній розвиток ІХС у близьких родичів;
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