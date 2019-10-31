Що таке ішемічна хвороба серця та як вона проявляється

Ішемічна хвороба серця або стенокардія – захворювання, яке виникає через порушення кровопостачання міокарду внаслідок ураження коронарних артерій, через що кров погано поступає до серця.

Найчастіше причина полягає в закупорюванні артерій серця атеросклеротичною бляшкою. Переважно від стенокардії страждають чоловіки віком від 45 років і жінки старші 55 років.

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Ішемічна хвороба серця – симптоми Біль у грудній клітці; Дискомфорт у грудній клітці; Задишка; Порушення серцевого ритму;

Будь-який біль в грудях – це ішемічна хвороба серця?

У стенокардичного болю є конкретні характеристики:

Серце неначе стискається, триває 5-10 хвилин, може віддавати в руку, щелепу та під лопатку, є відчуття тяжкості за грудиною. Найчастіше біль виникає через фізичне навантаження та куріння, проте може й через стрес, переохолодження або щільний прийом їжі.



Діагностика ішемічної хвороби серця

Як діагностувати ішемічну хворобу серця

Діагноз ішемічної хвороби серця і стенокардії ставиться після ретельного опитування пацієнта і глибокого аналізу його скарг.

Для підтвердження діагнозу використовують такі додаткові методи:

Зняття ЕКГ у спокої й під час нападу; Проведення навантажувальних тестів; При порушеному серцевому ритмі чи його високій частоті виконуються цілодобові записи ЕКГ; Іноді потрібне проведення контрастного дослідження артерій серця;

Фактори ризику ІХС

Підвищений артеріальний тиск; Куріння; Підвищений рівень холестерину в крові; Діабет; Зловживання алкоголем; Сидячий спосіб життя; Зайва вага; Стрес; Ранній розвиток ІХС у близьких родичів;

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