Існує зв'язок між питною водою та раком

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Існує зв'язок між питною водою та раком
Існує зв'язок між питною водою та раком / Фото з вільних джерел

Вчені з США провели дослідження, встановивши зв'язок між миш’яком та іншими хімічними елементами, які є у водопроводі, та розвитком онкологічних хвороб.

Дослідники з Environmental Working Group (Американської робочої групи з охорони навколишнього середовища) проаналізували 2,737 різних систем громадського водопостачання в штаті Каліфорнія, пише журнал Environmental Health.

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Вони виявили, що забруднювачі води можуть стати причиною понад 15 тисяч випадків захворювання на рак.

До забруднень вчені включили такі хімічні речовини як миш'як, шестивалентний хром і радіоактивні елементи (уран і радій).

Велика частина раку припадала на наявність миш’яку у воді. Його поява може бути наслідком природних процесів, а також результатом промислового впливу.

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Причому навіть дуже низький рівень миш'яку вважається дуже канцерогенним.

Відомо, що за 47% передбачуваних випадків захворювання на рак відповідальний миш'як в питній воді, а близько третини передбачуваних діагнозів раку пов'язані з побічним ефектом від обробки питної води. Ще 16% випадків припадає на шестивалентний хром.

Тому дослідники радять споживачам використовувати спеціальні сертифіковані фільтри, які спрямовані на очищення питної водопровідної води від небезпечних забруднювачів.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я
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