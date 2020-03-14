Іспанія закриває усю країну через коронавірус

Задля уповільнення поширення епідемії коронавірусу Іспанія планує оголосити карантин на території усєї країни. Раніше до таких обмежень вдалася ще одна європейська держава – Італія.

Жорсткі обмеження щодо переміщення людей і надзвичайний стан у країні іспанський уряд планує оголосити вже 14 березня. Про це повідомляє Associated Press.

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Самі ж обмеження мають набути чинності о 8 ранку 15 березня. Людям в Іспанії фактично заборонять покидати власні домівки. Вийти з дому можна буде лише за кількома винятками:

щоб придбати їжу та ліки;

їздити на роботу;

ходити до лікарень та банків;

для поїздок, пов'язаних з доглядом за дітьми та літніми людьми.

Крім того, у межах країни закриють усі школи, університети, готелі, а також бари і ресторани.

Що відомо про коронавірус в Іспанії?Іспанія – друга після Італії країна Європи, яку найвідчутніше зачепила епідемія. Загалом у країні підтвердили понад 6 тисяч випадків захворювання на коронавірус, а від інфекції померла 191 людина.



Коронавірус – хто перебуває у зоні ризику / інфографіка 24 каналу