Іспанія досягла піку поширення COVID-19, – уряд

В уряді Іспанії заявили, що країна вже минула пік епідемії коронавірусу. Згідно з даними, її спад повинен початися у найближчі кілька днів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла, повідомляє La Vanguardia.

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Ілла пояснив, що число пацієнтів, які одужали, почало зростати – показник тих, хто одужали виріс приблизно на 6% відсотків. Натомість число смертей зросло лише на 3%.

Це дані, які дозволяють нам підтвердити, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку,

– заявив Ілла.

Він додав, що країна все ще перебуває на карантині та поки рано говорити про те, коли послаблять обмеження. Він запевнив, що це зроблять тоді, коли це можна буде зробити.

Зазначимо, що Іспанія на другому місці за кількістю хворих на COVID-19 та на третьому місці за кількістю летальних випадків. Цікаво, що у цій країні кількість тих, хто одужали більша, ніж будь-де у світі.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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