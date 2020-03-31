Іспанія не справляється з коронавірусом: лікарі спрогнозували, коли закінчиться пандемія

Іспанія не справляється з пандемією коронавірусу. Кожен 8 інфікований в країні – це медичний працівник. Лікарі спрогнозували, що найгірша ситуація буде через 2 – 3 тижні.

Іспанський лікар з міста Сарагоса Роман Глущенко розповів "Громадському", що цей тиждень є піковим за кількістю нових інфікувань коронавірусом в Іспанії.

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Пік захворювання прогнозують через 2 – 3 тижні. Лише після цього можна буде говорити про спад хвилі інфікування і поступове закінчення пандемії.

Якщо протягом цих двох тижнів ми не побачимо покращень, то, я думаю, дуже вірогідно, що країна намагатиметься повністю стримати коронавірус, коли навіть в магазин не можна буде виходити,

– сказав лікар.

За його словами, наразі Іспанія не справляється з пандемією. Влада офіційно залучила до боротьби з коронавірусом студентів 5 і 6 курсів.

Роман Глущенко зазначив, що на початковому етапі пандемії Іспанія зробила багато помилок і закликав Україну їх не повторювати.

Лікар вважає, що ефективну тактику боротьби з коронавірусом, а саме превентивної медицини, вибрали Німеччина та Південна Корея.

Країни закупили велику кількість тестів ще до початку або на самому початку хвилі зараження та робили тести в потенційних місцях спалаху всім групам населення.