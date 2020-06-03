В Іспанії хворих на коронавірус возять на прогулянки до моря: фото
В Іспанії пацієнтів з коронавірусною інфекцією вивозять до моря в рамках програми одужання від хвороби.
Про це повідомляє видання BBC. У Барселоні в лікарні Hospital del Mar, яка знаходиться неподалік узбережжя, вирішили застосувати таку практику.
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Це зроблено у рамках програми, розробленої для оздоровлення відділень інтенсивної терапії.
На офіційній сторінці госпіталю в інстаграмі опублікували знімки, як виглядає прогулянка з пацієнтом, хворим на коронавірус, коло моря. Хворого на лікарняному ліжку оточують понад шість медиків у захисних костюмах.
Додамо, що всього з початку пандемії коронавірусу в Іспанії було підтверджено 239 932 випадки інфекції та 27 127 смертей.
В Іспанії хворих на коронавірус возять на прогулянки до моря / Ілюстративне фото: Getty Images