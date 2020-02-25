Іспанка: моторошні факти про найбільш смертоносний вірус грипу

"Іспанка "— вірус, який спалахнув та згас під час Першої світової війни. У 1918 році недуга спричинила найбільшу за смертністю пандемію грипу в історії людства.

Австрійський архітектор Отто Вагнер, французький поет Гійом Аполлінер, німецький філософ Макс Вебер – усі вони померли у минулому столітті від особливого грипу.

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Нелюдські муки, не гребувала ані дітьми, ані старими, жертв рахувала мільйонами – іспанку досліджують і досі. Цей вірус за перших 25 тижнів убив більше людей, аніж СНІД за 25 років. Загалом заразив в усьому світі 400 мільйонів людей.

Як хвороба "мандрувала" світом

Завдяки технічному прогресу ширився світом із шаленою швидкістю. За деякими версіями, спершу грип "захопив" Іспанію, звідси й назва "іспанка".



Хвороба спалахнула в останні місяці Першої світової війни

У 1918 році в Іспанії було 8 мільйонів інфікованих людей, а це майже 40% тодішнього населення країни. Втім, учені досі сперечаються, де саме спалахнув вірус. Недуга поширилася і на інші держави Європи, з'явилася в Африці, США та Азії.

Вперше іспанку почали вивчати в США. У штаті Канзас. У березні 1918 року одному із солдатів воєнного табору Фенстоун діагностували начебто "сильну простуду".

Та щойно чоловіка відправили до ізолятора, як до лікарів звернувся ще один службовець із тими ж симптомами: лихоманка, біль в м'язах, різкий головний біль.



Хворі "іспанкою" в американському госпіталі

Пацієнти приходили один за одним. За пів дня лікарі виявили понад 100 інфікованих. До кінця тижня їх було 500. За два місяці – 1127 інфікованих солдатів.

Вони готувалися вирушати в Європу, на Першу світову. Медики, що пильнували за здоров'ям вояків, від подорожі не відмовляли. Тож за океаном опинилися тисячі інфікованих вояків.

Іспанський грип спричинив пандемію, бо, по-перше, блискавично ширився повітряно-крапельним способом. По-друге, інфіковані успішно возили недугу світом через кораблі, потяги.



"Іспанка" забрала життя до 100 мільйонів людей

У Західній Україні "іспанка" почалася навесні 1918 року, до Києва добралася восени. У вересні лікарі зареєстрували 1200 хворих на іспанку, з них 201 людина померла.

Шокуючі симптоми іспанки та наслідки пандемії

Люди божеволіли від страху перед смертельним вірусом. У Європі зачиняли школи, суди, церкви. В одному з американських сіл узагалі заборонили рукостискання.

Іспанський грип – симптоми • різкий головний біль;

• ламкість кісток;

• зниження артеріального тиску • слабкість у тілі;

• температура, яка інколи "перескакувала" й за 40 градусів;

• нудота та блювота.

Далі – жахливі ускладнення.

"Симптоми вражаючі: деякі люди буквально тонули у власній мокроті. Коли вірус вражав легені, люди випльовували кров з вух і носа. Люди ставали синіми або фіолетовими, вони просто падали на вулицях", – розповіла доктор Мері Добсон.

Ті, кого вірус вражав першими — вікова група від 20 до 40 років. А це дуже незвично для епідемії грипу чи пандемії,

– наголосила вона.

"Іспанка" — це вірус, який мутував. Спершу недуга вражала тварин, а тоді добралася до людини. Вважається, що цей пандемічний штам походить від двох неспоріднених вірусів свиней. Схоже, він містить ще й гени вірусів людини та птахів.

Американський історик Альфред Кросбіф так описав наслідки іспанки в одному з американських міст: "Похоронні бюро підвищували ціни буквально на 600%, а тіла в міському морзі складали у 4-5 рядів. Двері завжди були відчинені, аби вивітрити трупний сморід з приміщення. Тож прохожі могли спостерігати за тим, який жах коїться в приміщенні".



Людей ховали без відспівування священниками

Лікарі так і не винайшли спеціальних ліків, але покращили профілактику та вдосконалили лікування симптомів. Так, за 18 місяців "іспанка" перевершила всі інші пандемії світу. Більше жертв, а їх було від 50 до 100 мільйонів, не забирав ні один грип до або після 1918 року.

Дослідження вірусу та профілактика

Зараз лікарі продовжують досліджувати недугу. Наприклад, наприкінці 20 століття вчені розкопали тіло мешканки Аляски, вражене цим вірусом. Жінка була похована в арктичній вічній мерзлоті упродовж 80 років — з часу спалахів іспанки.

Вчені дослідили тіло, виділили з нього збудник вірусу. А тоді заразили ним мавп. Симптоми давно забутої на той час іспанки з'явилися упродовж доби після потрапляння вірусу, а подальше руйнування легеневої тканини було настільки швидким, що, якби мавп не убили через кілька днів, вони буквально потонули б у власній крові.

Знання того, як відбувається отаке стимулювання, може призвести до розробки нових методів лікування. Тому ми краще підготуємося до будь-якої майбутньої пандемії,

– наголосив інфекціоніст Рон Катлер.

Ще один спалах іспанки малоймовірний, впевнені лікарі. Та все ж грип — будь-який його штам, може призвести до летальних наслідків. Існують мутовані види свинячого та пташиного грипу.

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Найменше, що можемо зробити зараз — це дотримуватися правил гігієни, вакцинуватися, а під час спалахів, які повсякчас спіткають Україну взимку, уникати великих скупчень людей.

Насамкінець — якщо пчихаєте, кашляєте або маєте високу температуру, слід негайно звернутися до лікаря. Людина помирає зазвичай не від вірусу грипу, а від ускладнень, що їх викликає недуга.