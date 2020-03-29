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Іспанська принцеса Марія Тереза померла від коронавірусу в Парижі

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Іспанська принцеса померла від коронавірусу в Парижі / Фото з відкритих джерел

Двоюрідна сестра іспанського короля Філіпа VI, принцеса Марія Тереза, померла від COVID-19.

Про смерть через коронавірусу Марії Терези повідомив її молодший брат, принц Сикст Генріх Бурбон-Пармський, пише Daily Mail.

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Родина Пармських Бурбонів є молодшою гілкою іспанської королівської родини. Принцеса Марія Тереза була двоюрідною сестрою правлячого короля Іспанії Філіпа VI.

В Іспанії через її політичні погляди за нею закріпилося прізвисько "червона принцеса". Вона підтримувала монархістську партію карлістів, але критикувала капіталізм. Марія Тереза вважала, що замість класової боротьби необхідний постійний пошук згоди.

Відомо, що принцеса не була заміжня і у неї не було дітей.

Хто хворіє коронавірусом з представників королівських родин?

Станом на 29 лютого коронавірус зафіксували у принца Чарльза, який є спадкоємцем британського престолу, і у князя Монако Альбера II. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Королівська сім'я Новини Здоров'я Здорове життя
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