Іспанський грип – страшна хвороба, що забрала 100 мільйонів життів: моторошні факти

Іспанський грип – це захворювання, яке безжалісно вбивало як дітей, так і дорослих. Від нього не було панацеї, а жертвами стали близько 100 мільйонів людей в усьому світі.

Історія хвороби

Іспанський грип має доволі довгу історію. Схоже захворювання ще у 412 році до нашої ери описував Гіппократ. Однією з перших зареєстрованих назв такої недуги була "Італійська лихоманка". Її часто фіксували на території Італії. Проте такі трагічні наслідки вперше були саме під час пандемії 1918-1919 років.

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За 18 місяців "іспанка" вбила за різними даними від 50 до 100 мільйонів людей. Заразитися ж встигли близько 400 мільйонів, на той час це був кожен п'ятий мешканець Землі.

Хвороба спалахнула в останні місяці Першої світової війни й отримала свою назву через те, що Іспанія не брала участі у військових діях, відповідно, на неї не поширювалася цензура. Таким чином, саме ця країна першою зчинила галас у засобах масової інформації. У травні 1918 року тут були заражені вісім мільйонів людей, тобто 38% населення.



Жертвами хвороби стали близько 100 мільйонів людей

Хвороба ширилася світом з неймовірною швидкістю. Міста оголошували карантин, закривали публічні місця: суди, школи, церкви та театри. У штаті Каліфорнія місцева влада зобов'язала всіх носити марлеві пов'язки. Недотримання цієї постанови загрожувало штрафом і навіть ув'язненням. Проте таке рішення не врятувало ситуацію, хвороба вже поширилася на цій території, тож для таких методів боротьби було занадто пізно.



Людей заставляли носити маски

Загалом іспанський грип убив більше американців, ніж загинуло під час двох Світових війн, а також корейської і в'єтнамської воєн разом узятих.

Після закінчення Першої світової війни грип почав розповсюджуватися з новою силою. Причиною цьому було масове переміщення військ країн-учасниць. Імунна система солдатів була досить слабкою через хімічні атаки. У Барселоні щодня вмирали близько 1200 людей.

Симптоми та лікування

Хвороба атакувала підступно, симптоми розвивалися швидко, а смерть наставала раптово. Іноді люди навіть не встигали усвідомити, що вони вже заразилися. Залишилося багато свідчень про те, що вони падали мертвими просто на вулиці, хоча до цього навіть не виглядали хворими. Причиною цьому часто була серцева недостатність.

Свідомість людей заполонив страх, який сковував і затьмарював розум. Багато хворих на грип не витримували тиску й накладали на себе руки. Траплялися й випадки, коли батьки власноруч вбивали своїх дітей, щоб ті не мучилися від хвороби. У ритуальних агентствах міст не вистачало домовин, тіл у моргах було вдвічі більше, ніж заготовлених трун.



Похоронні процесії не припинялись продовж дня

Людей ховали без відспівування священиками, по декілька у ямі. Особливо часто таке практикували, якщо гинуло багато членів однієї родини. Похоронні процесії не припинялися упродовж усього дня. У деяких містах не залишалося жодного здорового лікаря, проте й вони на той час мало чим могли зарадити.

Медикаментозне лікування не допомагало. Люди рятувалися усім, чим могли, навіть алкоголем. Окрім вживання віскі, вдавалися до:

– паління сигар;

– полоскання ротової порожнини солоною водою;

– прогулянок на свіжому повітрі та інших не надто дієвих способів.



У Барселоні щодня вмирали близько 1200 людей

Інколи й самі медики лікували своїх пацієнтів доволі дивними способами:

– занурювали у крижану воду;

– проводили кровопускання;

– здійснювали хірургічні втручання.

Проте жоден із цих методів не допомагав.

Причини смертності

Дослідити захворювання, яке вбило таку величезну кількість людей, вдалося лише у 2002 році. За кілька років до цього Інститут молекулярної патології армії США отримав зразок вірусу. Учені взяли його з тіла корінної мешканки Аляски, яка була похована у вічній мерзлоті. Цей зразок дав змогу науковцям відтворити генну структуру вірусу. Як з'ясувалося, "іспанка" дуже схожа на вірус сучасного пташиного грипу.

Також учені визначили причину надзвичайно високої смертності. Вірус цього виду проникає глибоко в легені та спричиняє пневмонію, яка і призводить до смерті. Також було доведено, що цей вірус спричиняв пандемії у 1978 та 2009 роках, проте не з такою великою кількістю летальних випадків.

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Іспанський грип винищував часом цілі поселення. Ця хвороба впродовж 24 тижнів забрала більше життів, ніж СНІД за 24 роки. "Іспанка" була однією з спустошливіших пандемій в історії людства. До наших днів збереглися багато свідчень, які розповідають про атмосферу, яка панувала тоді в суспільстві. Люди були у відчаї, практично кожного торкнулася ця трагедія.

Війна закінчилася, а смерті тривали. Від цієї недуги загинули й відомі люди: французький поет Гійом Аполлінер, німецький філософ Макс Вебер і українська актриса німого кіно Віра Холодна.



Похорони 25-річної Віри Холодної