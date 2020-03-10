Як живе Італія під час епідемії коронавірусу: ексклюзивні історії українців

В Італії стрімко поширюється коронавірус. Влада уже оголосила про початок карантину на території усієї держави. Серед 60 мільйонів людей у закритих домівках опинилися й українці. Як змінилося життя Італії та чи справді у магазинах вже немає продуктів – читайте в ексклюзивному матеріалі 24 каналу.

Станом на 10 березня кількість жертв коронавірусу в Італії різко зросла до 463. Загальна кількість інфікованих наближається до 10 тисяч осіб.

Українці, які проживають в Італії, розповіли журналістам 24 каналу, що насправді відбувається в країні.

Цікаво Порожня Італія: як виглядають туристичні місця після карантину

Коронавірус у Венеції

Українка Настя проживає у місті Віченца поблизу Венеції. Дівчина розповіла, що карантин у дитячих садках та школах ввели ще місяць тому. Однак щоразу його продовжували на деякий час.

Зараз діти навчаються в онлайн-режимі. Школярі мають повернутися до школи не швидше, аніж 5 квітня,

– додала Настя.

Усіх відправили на карантин

Усі робітники тепер працюють з дому. Щоправда, українські заробітчани залишилися на деякий час без роботи.

За словами Насті, інколи люди приховують, що хворі. Нещодавно у Неаполі адвокат захворів на коронавірус і продовжував працювати в офісі. Через чоловіка на карантин відправили 500 людей.

Влада закликає постійно мити руки, залишатися вдома та тримати дистанцію між людьми близько 1 – 2 метрів,

– пояснила дівчина.

Як реагують на епідемію італійці

За словами Насті, італійці дуже налякані ситуацією з коронавірусом, але найбільше панікують пенсіонери.

Зверніть увагу! Найбільше летальних випадків від коронавірусу стаються саме з пенсіонерами.

У Віченці навіть закрили будинки престарілих для відвідувань. Загалом вулиці міста та громадський транспорт пустують.



Люди уникають громадського транспорту в Італії / Фото 24 каналу

Водночас у місті не закрили ресторани, однак кількість відвідувачів суттєво зменшилася. Перед входом у ресторан обов'язково потрібно скористатися дезінфектором для рук.

Вчора хотіла привітатися з італійкою, але вона сказала не підходити до неї, бо боїться. Італійці дуже налякані,

– розповіла Настя.

Як виглядають вулиці у місті Віченца, що поблизу Венеції / Фото 24 каналу

Дефіциту продуктів немає

Українка додала, що зараз у магазинах є продукти. Продавці працюють у масках та рукавичках.



У Віченці продавці працюють у захисних масках та рукавичках / Фото 24 каналу

Однак декілька днів тому на полицях залишилася лише капуста та зелень. За словами Насті, засоби для дезінфекції та маски практично відсутні в аптеках. Окрім того, маски коштують по 20 євро за 1 штуку, тобто близько 560 гривень. В Україні ціна за маску – від 5 до 10 гривень.

Усі чекають тепла. Кажуть, що під час спеки вірус може зникнути,

– сказала Настя.

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що ризик пандемії COVID-19 (захворювання, викликаного новим коронавірусом) збільшився. Більше того, коронавірус може не послабитися з приходом тепла.

Як виглядають магазини під час епідемії коронавірусу в Італії / Фото 24 каналу

Лікарні – переповнені

Незважаючи на те, що у Вічензі ще не підтвердили жодного випадку коронавірусу, лікарні всюди переповнені. Людям не рекомендують відвідувати медичні заклади без потреби.

Тим часом МАУ масово скасовує рейси через коронавірус

Коронавірус у Мілані

Українка Надія проживає у Мілані. Про початок карантину влада повідомила місцевих ще 7 березня. Тоді за добу на коронавірус захворіло більше 1000 людей. Наразі в'їзд та виїзд з міста заборонені.

За словами жінки, у лікарнях також немає місць, усі громадські та освітні заклади – закрили. Окрім того, туристичні місця зараз також неможливо відвідати. Попередньо карантин триватиме у Мілані до 3 квітня.

У церквах заборонили проводити літургію, готелі закриваються теж. На вулицю дозволили виходити лише у магазин, в аптеку та на роботу,

– розповіла Надія.

Вулиці у туристичному Мілані пустують / Фото 24 каналу

Українка запевняє, що продуктів у магазинах достатньо.



У Мілані немає проблем з продуктами у магазинах / Фото 24 каналу

Надія розповіла, що усі жителі міста мають заповнити спеціальний документ на випадок, якщо зупинить поліція. В анкеті потрібно вказати прізвище, ім'я, рік народження, де проживаєш та де працюєш.



Так виглядає документ, який має заповнити кожен житель Мілану / Фото 24 каналу

Зверніть увагу! У Ломбардії через сильний спалах коронавірусу ввели штрафи для людей, які виходять з дому без причини – близько 270 євро.

До речі Wizz Air та Ryanair скасували усі рейси до Італії

Коронавірус у Римі

Жителька Риму Елізабетта Бруно розповіла, що за день до оголошення карантину вона працювала в офісі в рукавичках і масці. Однак до вечора усе змінилося. Італійцям сказали не виходити з дому.

Якщо необхідно вийти з дому, їм потрібно заповнити бланк, у якому люди вказують інформацію, куди і навіщо вони їдуть.

З міста, за словами жінки, можна виїжджати лише у тому випадку, якщо в інших містах є родичі і їм потрібна допомога. Італійка також розповіла, що у супермаркет пускають групами і обов'язково в рукавичках.

Велика група чи ні – залежить від того, чи великий супермаркет. Багато чого в супермаркеті немає, оскільки багато постачальників з півночі Італії. Люди скуповують все про всяк випадок,

– поділилася Елізабетта і зізналася, що відчуття, ніби вона у фільмі "Я – легенда".

У Ватикані через поширення нового коронавірусу до 3 квітня закрили площу та базиліку Святого Петра, а також інші туристичні місця.

Коронавірус у Вероні

Анна Алєксєєва працює у італійській Вероні, що у регіоні Венето. За її словами, до 9 березня на вулицях міста, зокрема на головній площі, було чимало людей. Карантину не надто дотримувалися.

Анна Алєксєєва – гід. Українка розповіла, що зараз всі екскурсії на березень та квітень скасували.

Ми сиділи з чоловіком в піцерії. Один стіл був зайнятий, один – вільний. Тобто дотримуються відстані – один метр. Італійці звикли весь час пити каву біля барної стійки, зараз це заборонено,

– сказала Алєксєєва.

Анна Алєксєєва про коронавірус у Вероні: дивіться відео

Що відомо про коронавірус в Італії?У Європі Італія найбільше потерпає від епідемії коронавірусу. За загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на 2 місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу.



У європейській державі епідемія поширюється вже кілька тижнів поспіль, а кількість загиблих постійно зростає. Спершу коронавірус активно поширювався на півночі держави, зокрема у регіоні Ломбардія. Втім пізніше хвороба поширилася на усю країну, хоча на півночі ситуація й досі найстрашніша.



Через загострення епідемічної ситуації в Італії, а саме стрімке поширення коронавірусу, МЗС України рекомендує громадянам утриматися від поїздок в Італію.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.