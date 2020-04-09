Італія може почати послаблення обмежень через COVID-19 до кінця квітня

В Італії до кінця квітня можуть почати послаблювати окремі обмеження, які запровадили через спалах коронавірусної інфекції і велику кількість хворих.

Про це прем’єр Італії Джузеппе Конте сказав в інтерв’ю BBC.

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Конте повідомив, що експерти підтверджують стабілізацію ситуації в країні і, ймовірно, що в Італії зможуть почати послаблювати окремі заходи вже до кінця цього квітня.

"Однак ми не можемо переходити від повного закриття до лібералізації економічної активності. Ми повинні робити все поступово", – додав прем'єр Італії.

Додамо, що карантин у зв’язку з епідемією коронавірусу ввели в Італії з 9 березня.

Станом на 9 квітня, в країні підтвердили 139 422 випадків зараження коронавірусом, 17 669 з яких закінчилися летально. В Італії понад 26 тисяч осіб одужали.



Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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