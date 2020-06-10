60-річна італійка готувала фаршировані оливки в той час, як лікарі видаляли пухлину з її лівої скроневої частини головного мозку.

Операцію проводили в лікарні в місті Анкона, що біля узбережжя Адріатичного моря. Про це повідомляє італійське видання lacittanews. За останні роки медики провели приблизно 60 таких операцій.

Читайте також Як собака-помічник робить хворих на деменцію щасливішими: унікальна історія

Тривала операція близько 2,5 годин і пройшла успішно. 60-річна пацієнтка готувала оливки по-асколанськи. Згідно з рецептом, їх фарширують начинкою з м'яса, овочів і сиру, після чого обсмажують у фритюрі. Протягом однієї години пацієнтка нафарширувала 90 оливок.



Італійка готувала фаршировані оливки під час операції під час операції на мозку / Фото: lacittanews.it

На одному з етапів подібних операцій хворих пробуджують від наркозу і просять чимось зайнятися, щоб стежити за роботою мозку і мінімізувати можливі збитки хірургічного втручання.

Інший пацієнт з Анкони, наприклад, попросив дивитися мультфільми, але найчастіше люди грають на музичних інструментах.