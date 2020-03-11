Італійська блогерка К'яра Ферраньї розповіла про ситуацію в країні: Лікарні не готові

Днями впливова блогерка К'яра Ферраньї разом з чоловіком репером Fedez пожертвували 100 тисяч євро для покращення лікарняних умов. Сьогодні, 11 березня, на її офіційній сторінці в інстаграмі з'явився допис, яким вона розкрила правду на ситуацію з медициною у країні.

Наразі Італія опинилася на другому місці серед країн у всьому світі за масовістю зараження коронавірусом. Так, у державі зафіксовано 631 летальний випадок від смертельної недуги, а число хворих перевалило за 10 тисяч осіб.

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К'яра Ферраньї та її чоловік днями пожертвували колосальну суму у розмірі 100 тисяч євро для створення нових лікарняних ліжок інтенсивної терапії міланської лікарні Сан-Раффаеле. Метою такої ініціативи подружжя стало прагнення підвищити рівень усвідомленості у суспільстві до масштабів захворювання на коронавірус. Так, лише за добу благодійний проєкт зібрав близько 3 мільйонів євро від громадян з 92 країн.

Сьогодні, 11 березня, блогерка опублікувала допис, яким пролила світло на ситуацію з медициною в Італії. Так, вона наголосила, що зараз понад 5 тисяч людей потребують госпіталізації, проте лікарняні заклади не були готові до такої кількості хворих. Це спричинить те, що медики будуть лікувати заражених вибірково.

Аби повністю пояснити ситуацію всім моїм прихильникам іноземцям, які сьогодні явно не розуміють ситуацію тут, в Італії… Лікарні не готові до всіх цих випадків, і лікарі та медсестри роблять усе можливе, щоб допомогти якомога більшій кількості хворих. Але якщо кількість хворих не зменшиться, їм доведеться лікувати пацієнтів вибірково, виходячи з того, наскільки вони молоді та які шанси мають на одужання,

– пояснила К'яра Ферраньї.

Вона також зауважила, що уряд Італії оголосив карантин у країні до 3 березня, аби уникнути розповсюдження коронавірусу та краху медичної системи: "Зараз ми всі живемо в карантині, як це було в деяких міста у Китаї минулого місяця. Тож, будь ласка, почніть усвідомлювати і розуміти, що це не звичний грип, а набагато небезпечніше для всіх нас".

Що відомо про коронавірус в Італії?Італія найбільше у Європі потерпіла від епідемії коронавірусу. За загальними показниками інфікованих та загиблих внаслідок епідемії держава перебуває на другому місці після Китаю, який і став джерелом коронавірусу. Загальна кількість хворих в Італії понад 10 тисяч людей, з них 631 людина померла. Епідемія поширюється вже кілька тижнів поспіль, а кількість загиблих постійно зростає.



Спершу від коронавірусу потерпала лише північ держави, зокрема регіон Ломбардія. Втім пізніше хвороба поширилася на усю країну, хоча на півночі ситуація й досі найстрашніша. Через спалах коронавірусу італійський уряд вирішив розширити карантинні заходи, які раніше діяли у Ломбардії на усю країну. Таким чином в Італії заборонили усі громадські зібрання, спортивні заходи і загалом обмежили рух.