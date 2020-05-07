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Італійська вакцина проти COVID-19 вперше в історії нейтралізувала вірус в клітинах людини

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В Італії заявили про потенційну іспішність вакцини проти COVID-19
В Італії заявили про потенційну іспішність вакцини проти COVID-19 / Unsplash

Італійські вчені заявили, що їхня експериментальна вакцина проти коронавірусу зможе запобігати поширенню хвороби. Вони підкреслили, що вакцина зуміла не лише виробити антитіла у мишей, а й нейтралізувати вірус в клітинах людини.

Дослідження вакцини від компанії Takis di Pomezia, яке проводять у вірусологічній лабораторії інституту Спалланцані, проходить успішно. Вперше у світі вакцина проти нового коронавірусу нейтралізувала вірус у клітинах людини, повідомляє італійська інформаційна агенція ANSA.

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Генеральний директор компанії Луїджі Аурісіккіо заявив журналістам, що італійський кандидат вакцини проти COVID-19 нейтралізував вірус у клітинах людини.

Ми перші у світі продемонстрували нейтралізацію коронавірусу вакциною. Ми очікуємо, що це станеться й у людей… Ми бачили кількість індукованих антитіл. Зараз ми бачимо, що антитіла здатні блокувати вірус. Наступний крок – це зрозуміти, як довго триває імунна відповідь,
– сказав Луїджі.

Він розповів, що результати дослідження є обнадійливими. Після одноразової вакцинації миші виробили антитіла, що здатні блокувати зараження клітин людини вірусом Sars-CoV-2.

Під час розробки вакцини було 5 варіантів, й усі вони генерували велику кількість антитіл. Дослідники відібрали два кандидати з найкращими результатами. Сироватку виділяють із крові, багатої на антитіла.

На сьогодні імунна відповідь, сформована більшістю наших п'яти кандидатів, впливає на вірус. Ми очікуємо ще кращих результатів після другої вакцинації,
– додав один зі співробітників компанії Емануель Марра.

Також вчені додали, що потенційна вакцина, скоріше за все, буде адаптуватися до еволюції вірусу та його можливих мутацій.

Лабораторія ще не склала жодного офіційного звіту та не оприлюднила результати проведених експертиз. Наразі інститут завершує оцінювання, аби визначитися щодо доцільності продовження цих досліджень та формалізації конкретних угод.

У випадку хорошого сценарію, випробування на людях планують розпочати наприкінці літа. 


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування дослідження Профілактика захворювань Медицина Вакцинація
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